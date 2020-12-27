تكنولوجيا: سامسوج تعتمد هاتف Galaxy M12 في NBTC إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل هاتف Galaxy M12 من سامسونج على شهادة FCC الأسبوع الماضي، والآن تم اعتماده من قبل NBTC في تايلاند أيضًا، مما يشير إلى خطط سامسونج للإعلان الرسمي عن الهاتف قريباً.

لم تكشف الشهادة عن مواصفات Galaxy M12، ومع ذلك تم رصد الهاتف الذكي على منصة Geekbench قبل أسبوعين، وتبين انه سيستخدم معالج Exynos 850 و 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

كما تؤكد التسريبات على أن هاتف Galaxy M12 يضم بطارية بسعة 6000 mAh، أيضاً كشفت التسريبات أنه سيحتوي على شاشة بها نتوء للكاميرة الأمامية، مع إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.

سيأتي M12 أيضًا مع مستشعر بصمة أصبع مثبت على الجانب، كما سيحتوي على منفذ USB-C في الجزء السفلي، كما تقدم سامسونج هذا الإصدار بمدخل 3.5مم للسماعات، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال الفترة القادمة لمزيد من التفاصيل عن هذا الإصدار.

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