تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هواتف Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم تفاصيل مواصفات هواتف Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus قبل كشف النقاب عن الإصدارات الجديدة من سامسونج خلال الشهر المقبل.

كشفت التسريبات السابقة عن تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy S21 Ultra، واليوم توضح أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هاتفي Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus كامل، حيث تقدم سامسونج هذه الإصدارت في سوق الولايات المتحدة برقاقة معالج Snapdragon 888، ورقاقة Exynos 2100 في أسواق أوروبا.

كما ينطلق هاتفي Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus بنظام تشغيل Android 11، وواجهة One UI 3.1، ويأتي النموذج الرئيسي من الهاتفين بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، واثنان من الإختيارات في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت، إلا أن الهواتف لا يدعم التخزين الخارجي microSD.

ويتميز الإصدار الرئيسي Galaxy S21 بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، وتصميم Infinity-O، بينما يتميز هاتف Galaxy S21 Plus بحجم 6.7 إنش، ويأتي الهاتفين بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ومعدل تحديث 120Hz.

أيضاً يتميز هاتفي Galaxy S21 وGalaxy S21 Plus بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع كاميرة سيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل تتوسط الشاشة.

كما يضم هاتف Galaxy S21 بطارية بقدرة 4000 mAh، بينما يأتي هاتف Galaxy S21 Plus بقدرة بطارية 4800 mAh، إلا أن سامسونج لن تقدم وحدة شحن في محتوى صندوق الهاتفين.

المواصفات هاتف Galaxy S21 هاتف Galaxy S21 Plus المعالج رقاقة معالج Exynos 2100 في السوق الأوروبي، ورقاقة Snapdragon 888 في سوق الولايات المتحدة ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام نظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI 3.1 الشاشة شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، وطبقة Gorilla Glass Victus، ومعدل تحديث 120Hz، مع سطوع 1300 nit، وكثافة عرض 421 بيكسل لكل إنش شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، وطبقة Gorilla Glass Victus، ومعدل تحديث 120Hz، مع سطوع 1300 nit، وكثافة عرض 394 بيكسل لكل إنش كاميرة خلفية مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/1.8 و OIS، ومستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات F/2.2، ومستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسات telephoto وفتحة عدسات F/2.0، و OIS مع تركيز PDAF كاميرة أمامية مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات F/2.2 تسجيل فيديو يدعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، و4K بمعدل 30 أو 60 إطار لكل ثانية، وبدقة 1080 بيكسل عند 30 أو 60 أو 120 إطار لكل ثانية، وبدقة 720 بيكسل عند 960 إطار لكل ثانية سعة تخزين 128 و256 جيجا بايت الإتصال 5G، البلوتوث 5.0، USB-C ،NFC بطارية بطارية بقدرة 4000 mAh، شاحن بقدرة 25W، شحن لاسلكي Qi، وشحن عكسي بطارية بقدرة 4800 mAh، شاحن بقدرة 25W، شحن لاسلكي Qi، وشحن عكسي مواصفات أخرى مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، والشحن العكسي، وSIM مزدوجة، وe-SIM، ودعم معايير IP68 الألوان الرمادي، والأبيض، والبنفسجي، والوردي الفضي، البنفسجي، والأسود قياسات 151.7 في 71.2 في 7.9مم 161.4 في 75.6 في 7.8مم وزن 171 جرام 202 جرام

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Galaxy S21 في السوق الأوروبي بسعر يبدأ من 849 يورو، بينما يأتي إصدار Plus بسعر يبدأ من 1049 يورو.

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