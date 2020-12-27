شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستثمر يقاضى CD Projekt بشأن إطلاق CyberPunk 2077 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن إطلاق CyberPunk 2077 المتوقع مجرد كارثة للاعبين، ولكن لمستثمري اللعبة أيضًا، حيث رفع أحد المستثمرين دعوى قضائية ضد CD Projekt، الشركة التي تقف وراء Cyberpunk، تدعي أنه تم تضليل المستثمرين بشأن أداء اللعبة قبل إصدارها، مما تسبب في انخفاض كبير في أسعار الأسهم وخسائر كبيرة.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، تزعم الدعوى أن CD Projekt فشل في إيصال أن اللعبة كانت "غير قابلة للعب تقريبًا"، وبدلاً من ذلك قام بتسويقها على أنها ناجحة مع بعض المشكلات التي لم يلاحظها اللاعبون.

ويتطلع المدعي أندرو ترامبي، إلى ضم مستثمرين آخرين في الدعوى لتحويلها إلى دعوى جماعية.

ومنذ إطلاق اللعبة في وقت سابق من هذا الشهر، كانت تعاني من الأخطاء بالفعل، مما دفع بائعي التجزئة وصانعي وحدات التحكم إلى تقديم المبالغ المستردة بالكامل.

تقبل GameStop المرتجعات، حتى لو فتح الأشخاص اللعبة، وهو ما يتعارض مع سياستها المعتادة، وتم سحب اللعبة من PlayStation الأسبوع الماضي، وبدأت في معالجة المبالغ المستردة الرقمية للمشترين غير الراضين.

ومع ذلك، باعت اللعبة أكثر من 13 مليون نسخة في الأسبوعين الماضيين منذ إطلاقها، مما يجعلها واحدة من أفضل الألعاب مبيعًا لهذا العام.

جاء العديد من هذه المبيعات من الطلبات المسبقة بعد حملة تسويقية قوية، مما ساعد CD Projekt على تعويض تكاليف صنع اللعبة على مدار عقد تقريبًا.