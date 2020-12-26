شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يحلم ماسك ببناء قاعدة بشرية دائمة على كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض الأشخاص الطموحين جدًا في العالم اليوم ومن الواضح أن أحدهم هو الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك"، فعلى الرغم من وجود بضع رحلات طيران والهبوط غير البشري على سطح المريخ، تم اقتراح أول مهمة مأهولة إلى المريخ ذهاباً وإياباً في ثلاثينيات القرن الحالي، حيث تتوقع وكالة ناسا أن المسافة البالغة 225 مليون كيلومتر بين الأرض والمريخ سيتم قطعها في العشرين سنة القادمة، بحسب موقع gizchina الصيني.

ومع ذلك، بالنسبة لكثير من الناس، لا يكفي إنشاء قاعدة دائمة على المريخ، حيث نحتاج أيضًا إلى التفكير في كيفية إدارته والسماح له بلعب دور نشط، إذ يعد إيلون ماسك، أحد الأشخاص الذين يخططون لكيفية عيش البشر على الكواكب الغريبة في المستقبل، حيث يحلم ماسك ببناء قاعدة بشرية دائمة على كوكب المريخ، مع تحقيق الاستقلال هناك.

ومن خلال اتفاقية مستخدمي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك من سبيس إكس، أصبح لدينا فهم أولي لمجتمع المريخ المستقبلي بحسب ماسك، فيما تنص شروط الخدمة على ما يلي: بالنسبة للخدمات المقدمة ضمن المريخ، والخدمات المقدمة إلى المريخ عن طريق المركبات الفضائية بين النجوم أو غيرها من المركبات الفضائية الاستعمارية، يجب على جميع الأطراف الاعتراف بأن المريخ هو كوكب حر، ولا تملك أي حكومة للأرض سلطة الإعلان أو المطالبة بالسيادة على المريخ، وعند وجود نزاع على كوكب المريخ، يتم حله من خلال مبدأ الحكم الذاتي القائم على حسن النية.

وكان ماسك قد فكر في السابق في الشكل الذي تبدو عليه مثل هذه الحكومة المستقبلية، وقال خلال مؤتمر SXSW 2018: يتم تشكيل حكومة المريخ بشكل ديمقراطي مباشر، ويصوت الناس مباشرة على القضايا بدلاً من اتخاذ القرارات من خلال الحكومة التمثيلية، ومع ذلك، أعرب المحامون عن شكوكهم حول قدرة سبيس إكس على تأسيس الدولة المريخية المستقلة، ويعتقد الكثير من الناس أن أحكام سبيس إكس في اتفاقية مستخدمي ستارلينك لا تختلف كثيرًا عن معاهدات الفضاء على مر السنين.

وتؤمن جميع معاهدات الفضاء أن كل شخص على وجه الأرض لديه الحقوق والمسؤوليات نفسها لجعل الفضاء شيئًا يمكننا مشاركته جميعًا، وتنص اتفاقيات Artemis لعام 2020 على أنه لا يمكن لأي دولة أن تدعي سيادتها أو احتلالها للفضاء بأي طريقة، وربما يكون ماسك قد اتخذ خطوة صغيرة في بناء الدولة ضمن كوكب المريخ، ويحاول إرساء الأساس لدستور الدولة المريخية المستقلة، كما فعل في السيارات الكهربائية ومركبات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام.