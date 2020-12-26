تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات هاتف vivo X60 Pro كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على TENAA عن مواصفات هاتف vivo X60 Pro قبل الإعلان المرتقب في 29 من ديسمبر.

أكدت التسريبات التي جاءت اليوم على أن هاتف vivo X60 Pro يأتي باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، كما يأتي بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يأتي هاتف vivo X60 Pro بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة OriginOS، أيضاً يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.56 إنش، مع جودة عرض FullHD بلس.

أيضاً يتضمن الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومسشعر بدقة 8 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 1080، وسماكة 7.59مم، ووزن 178 جرام، وقدرة بطارية 4200 mAh، كما يدعم شبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA.

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