شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية للأمن السيبرانى تكشف أرقاما مفزعة حول خسائر هواة الألعاب فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "كاسبرسكي" للأمن السيبراني أرقاما وصفت بـ"المفزعة" لما تعرض له هواة الألعاب الإلكترونية من خسائر خلال عام 2020، حيث رصدت الشركة سرقة حسابات أكثر من 179 مليون شخص من هواة الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أن تلك الهجمات على الألعاب، تسببت في خسائر وصلت إلى 347 مليار دولار أمريكي، لافتة إلى أن خمس من تعرضت حساباتهم للسرقة على مستوى العالم، واجهوا مشاكل في التنمر الإلكتروني، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وجاءت روسيا في المركز الأول ممكن تعرضت حساباتهم للسرقة بنسبة 44%، فيما جاءت المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بنسبة وصلت إلى 27% مناصفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمركز الثالث كان من نصيب تركيا ينسبة 26%.

وقالت رئيسة تسويق المنتجات الاستهلاكية في كاسبرسكي، مارينا تيتوفا: "عند ممارسة الألعاب، من المهم التفكير منذ البداية في أفضل السبل التي يمكنك من خلالها تجنب المتنمرين والغش والمتسللين أو التعامل معهم".

وتابعت: "التصرف في هذا مبكرًا يعني أنه يمكنك وضع العديد من هذه المخاوف جانباً والتركيز على الاستمتاع باللعبة"، لافتة إلى أن ثلث اللاعبين حول العالم، أي حوالي 33% عانوا من عمليات الغش في الألعاب، وأزال نحو 62% منهم تلك الألعاب بسبب ذلك الأمر.

ونصحت كاسبرسكي اللاعبين بعدم استخدام أي بطاقة بها مدخراتك في الألعاب، واستخدام بطاقات التسوق عبر الإنترنت التي تقوم بتعبئتها عند الحاجة، حتى إذا حاول أحد الهاكرز اختراقها لا يجد عليها الكثير من الأموال التي يمكن أن تخسرها.