تكنولوجيا: الإصدار التجريبي الأول من HarmonyOS 2.0 يرتكز على برمجيات الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي خلال الفترة الماضية الإصدار التجريبي الأول من نظام HarmonyOS 2.0 الذي يستهدف الهواتف الذكية، ولقد كشف أحد المطوريين على أن النظام يرتكز على برمجيات الأندوريد.

أكد أحد المطوريين على أن معاينة الإصدار التجريبي الأول من HarmonyOS 2.0 كشفت عن ملامح منصة الأندوريد في الإصدار Android 4.4 KitKat.

ويؤكد المطور على أن الملامح الأولى للنظام تحاكي الأندوريد إلى حد كبير، مع تغيير الرسائل الخاصة بالأجهزة الإفتراضية من جهاز يعمل بنظام الأندوريد إلى جهاز إفتراضي يعمل بنظام HarmonyOS 2.0.

من جانب أخر أكدت هواوي على أن الإصدار التجريبي الأول لنظام HarmonyOS 2.0 مازال في مراحلة الأولى، إلا أن الشركة تعمل على تطوير الواجهة البرمجية للنظام مع إطلاق الإصدار النهائية من النظام العام المقبل.

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