تكنولوجيا: تعرف على أول خدمة توصيل بالسيارات ذاتية القيادة فى كاليفورنيا

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وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيسمح التصريح للشركة بتحصيل رسوم مقابل خدماتها، والتي أسسها مهندسان سابقان في جوجل.
ولا يحتوي نموذج R2 الخاص بالشركة على دواسات أو عجلة قيادة أو مرايا جانبية أو مساحة للركاب.
وقال ستيف جوردون، مدير إدارة السيارات بالولاية: "يعد إصدار أول تصريح نشر علامة فارقة في تطور المركبات ذاتية القيادة في كاليفورنيا"، مضيفا "سنستمر في الحفاظ على السلامة العامة للسيارات، ووضعها في الاعتبار مع تطور هذه التكنولوجيا."
وسيقتصر أسطول السيارات على 35 ميلاً في الساعة، وتعد R2 هي مركبة مستقلة بالكامل من "المستوى الرابع"، مما يعني أنها لا تتطلب تعليمات بشرية في معظم المواقف.
وتعتمد السيارة بدلاً من ذلك على التصوير الحراري والرادار وكاميرات 360 درجة لرؤية الطريق، على الرغم من أن المشغل البشري لا يزال بإمكانه التحكم في السيارة عن بُعد.
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