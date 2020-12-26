شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه برنامج App Store Small Business من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أبل مؤخرا برنامج App Store Small Business وهو بمثابة خطة من الشركة لمساعدة المطورين على إنجاز أعمالهم وذلك من خلال فرض عمولات أقل على مبيعات التطبيقات الموجودة في متجر تطبيقات أبل App Store.

App Store Small Business

تم الكشف عنه خلال الشهر الماضى، وهو يخفض معدل عمولة متجر التطبيقات من 30% إلى 15%، حيث يتم تحميل هذه النسبة على المطورين مقابل كل عملية بيع تتم من خلال متجر التطبيقات أو الشراء داخل التطبيق، فيما يحق للمطورين الذين يكسبون ما يصل إلى مليون دولار سنويًا من App Store الحصول على هذا البرنامج الجديد.

وبينما يستمر المطورين الرئيسيين في دفع عمولة بنسبة 30% لشركة آبل، كما قال المطورين لموقع 9to5Mac، فإنهم يشاهدون بالفعل التغييرات في تقارير الإيرادات على App Store Connect، وكان من المتوقع أن يبدأ تطبيق التغيير في 1 يناير 2021، وقد لاحظ أحد المطورين على سبيل المثال أنه يتقاضى الآن 5.09 دولارًا مقابل تطبيق يكلف 5.99 دولار، وهو ما يتوافق الآن مع عمولة أقل بنسبة 15%.

على جانب آخر أشارت العديد من التقارير خلال السنوات الماضية إلى أن شركة أبل تطور سيارة، على الرغم من أن الشركة لم تكشف هذه الخطط علنًا، لكن ذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين الماضى أن شركة أبل تريد أن تكون هذه السيارة جاهزة بحلول عام 2024، وربما لن تتعامل شركة أبل مع المشروع بأكمله، وفقًا لرويترز، التى ذكرت أن عملاق التكنولوجيا من المرجح أن يطور نظام قيادة آليًا وتكنولوجيا بطارية للسيارة أثناء تجنيد شركة أخرى للتعامل مع التصنيع.