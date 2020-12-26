شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمة الصحة العالمية تطلق تطبيقا لمتابعة انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) تطبيقًا للموبايل لتقديم أحدث إرشادات وتحديثات حول COVID-19، حيث يوفر التطبيق، الذي يحمل اسم WHO COVID-19 Updates، معلومات "موثوقة" حول الفيروس من خبراء الصحة، ومع ذلك، فإنه لا يقدم ميزات بما في ذلك تتبع جهات الاتصال وهو أمر شائع جدًا بين التطبيقات التي أصدرتها العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم.

وقد جلبت منظمة الصحة العالمية في البداية تطبيق الهاتف المحمول الذي يركز على فيروس كورونا في أبريل، والذي تم سحبه من متاجر التطبيقات بعد وقت قصير من إطلاقه لأنه لم يكن مخصصًا للتوافر العام، وفقا لما ذكره موقع Android Police، يعمل تطبيق تحديثات COVID-19 لمنظمة الصحة العالمية بشكل مشابه تمامًا لتطبيق الهاتف المحمول الأصلي الذي أصدرته وكالة الصحة العامة في وقت سابق من هذا العام.

كما أنه مصمم إلى حد كبير كتطبيق للأغراض العامة للحد من انتشار COVID-19 من خلال تقديم نصائح حول السلامة ومعلومات محدثة، ويقدم تطبيق تحديثات COVID-19 لمنظمة الصحة العالمية أحدث الأخبار والمعلومات المحلية والإطارات في الوقت الفعلي، بناءً على موقعك، كما يُظهر عدد الحالات الوطنية والعالمية التي يتم حسابها على الشاشة الرئيسية للسماح للأشخاص بتتبع تفشي فيروس كورونا.