تكنولوجيا: شاومي تؤكد على عدم إرفاق شاحن في محتوى صندوق Mi 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الرئيس التنفيذي لشركة شاومي رسمياً اليوم على أن سلسلة هواتف Mi 11 ستنطلق قريباً للمستخدمين دون أن يتم إرفاق وحدة شاحن قي محتوى صندوق الهاتف.

تستمر شركة شاومي في جذب الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Mi 11 خلال أيام، ومن جديد جاءت تصريحات Lei Jun الرئيس التنفيذي للشركة لتقدم تفاصيل جديدة عن الإصدارات القادمة قبل الإعلان الرسمي.

بدأت ابل خلال شهر أكتوبر الماضي في إزالة وحدة الشحن من محتوى الصندوق في سلسلة iPhone 12، كما قامت الشركة بإزالة السماعات من محتوى الصندوق، حيث إتخذت الشركة هذه الخطوة في إطار جهود الشركة للإهتمام بالبيئة.

واليوم تتخذ شاومي الإتجاه ذاته مع إعلان الرئيس التنفيذي للشركة رسمياً عن عدم إرفاق وحدة شاحن في محتوى صندوق هاتف Mi 11 بهدف دعم حماية البيئة، كما أوضح في تصريحاته أن هذا القرار قد لا يجد ترحيب الكثير من عملاء الشركة.

أيضاً نشر Lei Jun الرئيس التنفيذي للشركة صورة رسمية توضح تصميم صندوق تغليف هاتف Mi 11، حيث يظهر صندوق التغليف بحجم أنحف مقارنة بالإصدارات الأخرى من الهواتف الذكية.

كما يؤكد صندوق التغليف على كاميرة بدقة 108 ميجا بيكسل في هاتف Mi 11، وشاشة Super AMOLED، كما يأتي بمعايير HDR10 Plus.

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