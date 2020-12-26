كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Madhav Sheth على خطط شركة Realme لإطلاق سماعة Buds Air 2 اللاسلكية وأيضاً مصابيح ذكية في الربع الأول من العام المقبل.
توسعت شركة Realme بمنتجاتها من السماعات والساعات الذكية بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ومن جديد أكدت الشركة على خططها لإطلاق مجموعة من الأجهزة الذكية الجديدة التي تشمل سماعة لاسلكية وإضاءة ذكية.
ومن المقرر وفقاً ل Madhav Sheth أن تطلق الشركة سماعة Buds Air 2 اللاسلكية في الربع الأول من 2021، كما تقدم أيضاً الإضاءة الذكية خلال نفس الربع، على أن تدعم الأجهزة الذكية الجديدة التحكم عبر تطبيق Realme Link على الهاتف.
أيضاً من المقرر أن تكشف Realme عن أجهزة ذكية جديدة على أن يتم الكشف عن أكثر من 100 جهاز من الأجهزة الذكية خلال 2021، والتي تشمل سوارات ذكية، وقاعدة شحن، وأيضاً الأقفال الذكية من بين منجات أخرى.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Realme تستعد لإطلاق سماعة Buds Air 2 وإضاءة ذكية في الربع الأول من 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.