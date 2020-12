شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2020.. أقوى 10 ألعاب لهذا العام لجهاز Xbox الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تمتلك جهاز Xbox Series X أو Xbox Series S، أو كنت متمسكًا بوحدة تحكم Xbox One الخاصة بك، فمن الجيد أن يكون لديك مجموعة من الألعاب المميزة للعبها، ويتيح لك الاشتراك الشامل في Game Pass Ultimate الوصول إلى عدد متزايد من الألعاب لتنزيلها، ويمكنك أيضًا الحصول على القدرة على تنزيل الألعاب على وحدات التحكم وأجهزة أندرويد، وهنا نقدم لك حصاد أقوى 10 ألعاب لعام 2020 يمكن تشغيلها على Xbox.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، إذا كنت ترغب في تشغيل الألعاب على جهاز كمبيوتر فقط، فيمكنك الاشتراك في Game Pass الأساسي، ومع ذلك، يمكنك أيضًا تنزيل عدد متزايد من الألعاب، وباستخدام أي من الاشتراكين، يمكنك الوصول إلى الألعاب من EA التي كانت متوفرة في السابق فقط من خلال اشتراك منفصل.

وهذا الاشتراك سيمنحك إمكانية الوصول الفوري إلى ست ألعاب من أصل الـ10 ألعاب المذكورة هنا، ومع ذلك ، فإن الألعاب الأخرى المدرجة هنا، والتي لم يتم تضمينها في Game Pass يتم شراءها وحدها.



1. YAKUZA: LIKE A DRAGON

2. CYBERPUNK 2077

3. TONY HAWK’S PRO SKATER 1 AND 2 REMASTER

4. ORI AND THE WILL OF THE WISPS

5. GEARS TACTICS

6. HALO: THE MASTER CHIEF COLLECTION

7. DESTINY 2

8. FORZA HORIZON 4

9. TETRIS EFFECT: CONNECTED

10. APEX LEGENDS