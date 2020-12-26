شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة توضح الفارق بين تكلفة إطلاق صواريخ النقل الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قارن سيرجي كوزنيتسوف، كبير المصممين في مكتب "ساليوت" للتصاميم بمركز خرونيتشيف، تكلفة إطلاق صواريخ النقل الفضائية: "أنجارا" و "بروتون" و"فالكون-9"، وقال في حديث لقناة "روسيا 24 "، "تتراوح تكلفة كل عملية إطلاق لهذه الصواريخ الثقيلة بين 50 و100 مليون دولار. وتبلغ تكلفة عملية إطلاق صاروخ النقل الروسي "بروتون" والأمريكي "فالكون- 9" في الحدود الدنيا، أما الصاروخ الروسي "أنجارا" فتقترب من الحدود العليا".

وأضاف: ولكن مع البدء بالإنتاج المتسلسل لهذا الصاروخ سوف تنخفض التكلفة، ووفقا للتقرير المالي لمركز خرونيتشيف لعام 2019، تبلغ تكلفة إنتاج صاروخ النقل الثقيل Angara-A5 سبعة مليارات روبل، وهذا يعادل ثلاثة أضعاف تكلفة صاروخ النقل الثقيل "بروتون-إم". وقد أعلن أنه بحلول عام 2024 سوف تنخفض تكلفة إنتاج صاروخ Angara-A5 إلى أربعة مليارات روبل.

وتبلغ تكلفة عملية إطلاق صاروخ النقل الثقيل "بروتون-إم" في السوق التجارية حوالي 65 مليون دولار، ولم تعلن تكلفة إطلاق صاروخ "أنغارا". ولكن وفقا لتقرير قسم النقل الفضائي التجاري التابع لإدارة الطيران الفدرالية الأمريكية إلى أن تكلفة إطلاق صاروخ "Angara-A5" تقدر بـ 100 مليون دولار.

وتجدر الإشارة، إلى أن صواريخ "أنجارا" تنتج بعدة فئات: خفيفة "Angara-1.2" ومتوسطة "Angara-A3"، وثقيلة "Angara-A5" و محدثة "Angara-A5M"، وثقيلة جدا "Angara-A5V".