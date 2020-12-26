شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد الفضاء يحتفلون فى المحطة الدولية بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الرواد في محطة الفضاء الدولية أخبارًا عن عيد الميلاد إلى سكان الأرض برسالة أمل في عام يواجهه جائحة عالمية، حيث أخذ جميع أفراد طاقم البعثة 64 السبعة يوم عطلة في المدار للاسترخاء، وأجروا مكالمات مع الأصدقاء والعائلة، لكن خمسة منهم بثوا بعض مقاطع الفيديو الخاصة للجميع على الأرض، وكانت رسالتهم: الصمود والقدرة على التأقلم، والتى أختاروها اسما لكبسولة كرودراجون التي نقلت 4 رواد فضاء مؤخرا.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، قال رائد فضاء ناسا مايك هوبكنز في أحد مقاطع الفيديو الخاصة بالعطلات: "اخترنا هذا الاسم تكريمًا للناس في جميع أنحاء العالم والفرق التي تساعد في جعل مهمتنا ممكنة خلال عام غير حياتنا بأكملها". "نود أيضًا أن نتذكر كل من فقدناه هذا العام."

وتم إطلاق هوبكنز إلى المحطة في 16 نوفمبر على الكبسولة مع رواد فضاء ناسا فيكتور جلوفر وشانون ووكر، ورائد وكالة استكشاف الفضاء اليابانية Soichi Noguchi.

وانضموا إلى رائدة فضاء ناسا أخرى، وهى كيت روبينز، الموجودة بالفعل في المحطة مع رواد الفضاء الروس سيرجي ريجيكوف وسيرجي كود-سفيرشكوف.

وقال جلوفر: "لا يمكن أن يكون هناك اسم أكثر ملاءمة لوصف عام 2020"، مضيفا: "صمود الروح البشرية هو شيء يمكننا الاحتفال به حقًا في هذا الموسم الخاص."

وكان هناك بالتأكيد بعض الأطعمة الاحتفالية في محطة الفضاء، ففي 6 ديسمبر الماضى، سلمت مركبة شحن دراجون حمولة جديدة من الإمدادات إلى المحطة، بما في ذلك بعض هدايا عيد الميلاد للطاقم.

وقال كيني تود، نائب مدير برنامج ناسا للمحطة الفضائية في ذلك الوقت: "سيحضر الطاقم نوعًا من طعام عيد الميلاد في المدار".