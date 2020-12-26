شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيتكوين تسجل مستوى قياسيا يتجاوز 25 ألف دولار كأعلى ارتفاع للعملة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت عملة "بيتكوين" الافتراضية الرقمية، إلى مستوى قياسى جديد، حيث تجاوزت لفترة وجيزة 25 ألف دولار، كأعلى ارتفاع قياسى لهذه العملة الرقمية، لكنها خسرت هذا السعر على الفور، وفقا لبيانات التداول، ووفقا لما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإنه فى بورصة Binance للعملات الرقمية، وهى أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتبارا من الساعة 6.36 بتوقيت موسكو اليوم السبت، استقرت قيمة البيتكوين عند 25 ألف دولار، لكنها تراجعت على الفور، بحسب بوابة "CoinMarketCap"، التى تحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة.

وكان إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا، كشف عن رأيه فى إمكانية تحويل "المعاملات الكبيرة" من الميزانية العمومية لشركة تسلا إلى البيتكوين، بعد أن اقترح عليه مايكل سايلور، الرئيس التنفيذى لشركة MicroStrategy وأحد المناصرين للعملة الرقمية أن يقوم مؤسس والرئيس التنفيذى لتسلا بهذه الخطوة، إذ كتب سايلور فى تغريده على تويتر: "إذا كنت تريد تقديم خدمة لمساهميك بقيمة 100 مليار دولار، فقم بتحويل ميزانية تسلا من الدولار الأمريكى إلى البيتكوين، الشركات الأخرى فى S&P 500 ستحذو حذوك وفى الوقت المناسب ستنمو لتصبح خدمة بقيمة تريليون دولار، هل هذه الصفقات الكبيرة ممكنة؟".

وأجاب ماسك على سايلور، وقال "نعم، لقد اشتريت بيتكوين بقيمة أكثر من 1.3 مليار دولار فى الأشهر الماضية وسيسعدنى مشاركة طريقة اللعب الخاصة بى أوفلاين"، وقال سايلور فى رسالة لرويترز "يواجه كل رئيس تنفيذى التحدى المتمثل فى كيفية الحفاظ على قيمة المساهمين وتعزيزها فى مواجهة التوسع النقدى غير المسبوق هذا العام."

وأضاف سايلور: "البيتكوين هو أفضل حل لمشكلة القيمة التى يواجهها كل فرد ومستثمر وشركة على وجه الأرض"، وتأتى هذه التصريحات بعد أن ارتفعت أسهم تسلا إلى مستوى قياسى يوم الجمعة الماضى، حيث يستعد المستثمرون لدخول صانع السيارات الكهربائية المتوقع بشدة إلى مؤشر S&P 500 القياسى اليوم الاثنين".

كما ارتفع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى عند 24299.75 دولار يوم الأحد، بعد تجاوز قيمته 20 ألف دولار للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وسط اهتمام متزايد من كبار المستثمرين، وكانت قيمة عملة البيتكوين فى آخر مرة نحو 23.60.98 دولار، بزيادة 2.88%.