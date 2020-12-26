سيارات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في كاليفورنيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 02:02 مساءً - منذ ساعتين

في خطوة من شأنها أن تعزز الاعتماد على السيارات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات خاةفي ظل تفشي فيروس كورونا .

وحصلت شركة Nuro الأمريكية للصناعات الروبوتية والتي أسسها مهندسون سابقون بشركة غوغل، على الضوء الأخضر لتصبح أول شركة تقدم خدمة التوصيل بسيارات ذاتية القيادة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن خدمة التوصيل بالسيارات ذاتية القيادة من شركة Nuro، تسير مسافة 35 ميلا في الساعة، ولا تحتوي على عجلة قيادة أو مكان للركاب أو مرايا جانبية، وتعتمد في عملها على الرادار والتصوير الحراري وكاميرات لمراقبة الطريق.

وأفادت الصحيفة أن شركة Nuro الناشئة والموجودة بمدينة ماونتن فيو، هي أول شركة تحصل على تصريح استخدام المركبات ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات في ولاية كاليفورنيا والتي من المنتظر أن تبدأ عملها بحلول عام 2021 وبفرض رسوم مالية مقابل هذه الخدمة.

وبدأت شركة Nuro في العام 2017 تجاربها لاختبار سيارتها ذاتية القيادة في ولاية كاليفورنيا وبعد تفشي جائحة كورونا وفرض الإغلاق والعزل المنزلي نقلت سيارات Nuro الإمدادات الطبية لمستشفى ساكرامنتو.

وأفادت الصحيفة، أن السيارات ذاتية القيادة الجديدة ستعمل فقط في الظروف الجوية المعتدلة حفاظا على السلامة العامة.

ولمزيد من إجراءات الخصوصية والأمان، يقوم العملاء عند تسلمهم لطردهم من السيارة بإدخال رمز تعريف شخصي حتى يتمكنوا من فتح السيارة واستلام أشيائهم.





