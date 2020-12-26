تكنولوجيا: أحدث الصور الحية والرسمية لهاتف شاومي Mi 11 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف مؤخراً عن أحدث الصور الحية والرسمية لهاتف شاومي المرتقب Mi 11، حيث إستعرضت الصور ألوان الهاتف، وواجهة هذا الإصدار، كما أكدت الصور على أن الهاتف يأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus.

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Mi 11 في حدث يعقد في 28 من ديسمبر، ومن جديد توضح أحدث الصور المسرية والرسمية تصميم الإصدارات المرتقبة مع مزيد من التفاصيل.

تنطلق سلسلة هواتف Mi 11 في 28 من ديسمبر برقاقة معالج Snapdragon 888، ولقد نشرت شاومي صور ثلاثية الأبعاد رسمية توضح ألوان قبل الإعلان الرسمي.

كما يأتي هاتف Mi 11 بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، وتقدم شاومي الهاتف بعدد 4 من الإختيارات في الألوان.

أيضاً إستعرضت الصور الحية تصميم هاتف Mi 11 من الجهة الخلفية والأمامية بوضوح أعلى، حيث تظهر الشاشة المنحنية المميزة للهاتف، مع غطاء في الجهة الخلفية يحاكي التصميم الجلدي، أيضاً يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة MIUI 12.

كما تقدم شاومي هاتف Mi 11 بطبقة للحماية من زجاج Gorilla Glass Victus ، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي خلال أيام.

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