شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: نستعد لتجربة صاروخ جديد لاختبار Starship فى غضون أشهر قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة SpaceX لتكثيف برنامج تطوير مركبة الفضاء Starship بشكل كبير في العام الجديد بأكثر من طريقة، حيث أشار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سبيس إكس، على تويتر إلى أن الشركة ستسعى إلى الاستفادة من كلتا منصتي الإطلاق في منشأة التطوير التابعة لها في بوكا تشيكا، بولاية تكساس، مع إعداد صواريخ نموذجية على كل منهما، وأنها ستبدأ في اختبار معزز Super Heavy الفائق والذي يعرف بـ “hops” بسرعة في غضون "بضعة أشهر" من الآن.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، ففي الآونة الأخيرة ، أنشأت SpaceX نموذجها الأولي SN9 من Starship (التاسع في السلسلة الحالية) في منشأة الاختبار الخاصة بها في تكساس ، والتي تقع على خليج المكسيك، وسيكون SN9 هو التالي للخضوع للاختبار النشط ، بعد أن نجح SpaceX في نقل سلفه SN8 إلى ارتفاع حوالي 40 ألف قدم ، ثم نفذ مناورة فاشلة حاسمة والتي سيتم استخدامها للمساعدة في التحكم في الهبوط بالطاقة للنسخة النهائية، إلا أنه تم تدمير SN8 عندما هبطت بقوة أكبر من المتوقع ، لكن سبيس إكس لا تزال تحقق جميع أهدافها التجريبية مع الرحلة - وأكثر من ذلك.

وسيخضع SN9 الآن لاختبارات أرضية قبل أن يقوم بإجراء اختبار طيران خاص به لاحقًا، وسيؤدي ذلك إلى تزويد الفريق ببيانات أكثر قيمة لإجراء المزيد من الاختبارات - بهدف نهائي يتمثل في الوصول إلى مدار باستخدام نموذج أولي لمركبة Starship، وقد تشير تغريدة ماسك إلى أنه سيتم وضع نموذجين أوليين بجوار بعضهما البعض على الوسادة A وPad B في موقع Boca Chicca على أن سرعة هذه الرحلات التجريبية قد تتسارع، لتتناسب مع المقطع السريع الذي تقوم به سبيس إكس ببناء تكرارات صاروخية جديدة.

وفي الوقت نفسه، فإن الأخبار التي تفيد بأن Super Heavy قد تخضع للاختبار قريبًا هي أيضًا سبب للإثارة حول 2021 لـ SpaceX وStarship.

ويعد Super Heavy هو المعزز الذي ستستخدمه SpaceX في النهاية لطيران Starship للإطلاقات المدارية، وللمساعدة في النهاية على دفعها إلى الفضاء السحيق - لوجهات بما في ذلك المريخ، وسيبلغ ارتفاع Super Heavy حوالي 240 قدمًا، وسيشمل 28 محركًا من طراز Raptor لتزويدها بقدرة الرفع اللازمة لكسر جاذبية الأرض عندما تكون مكدسة بسفينة مركبة محملة بالبضائع.