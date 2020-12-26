تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Oppo X Tom Ford المنزلق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت صور ثلاثية الأبعاد لهاتف Oppo X Tom Ford المميز بالتصميم المنزلق، مع تصميم خارجي من Tom Ford، وشاشة قابلة للسحب.

سجلت شركة Oppo خلال شهر أغسطس الماضي براءة إختراع لهاتف جديد مميز بتصميم منزلق وشاشة قابلة للسحب، واليوم تكشف التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم الإصدار الخاص من هاتف Oppo X، والذي يعرف بهاتف Oppo X Tom Ford.

ويتميز تصميم OPPO X TOM FORD بدعم تمديد الشاشة بحجم أكبر بنسبة 80%، على أن تدعم الشاشة التمديد في إتجاه رأسي.

كما تأتي اللوحة الخلفية للهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، والتي تأتي في هاتف OPPO X TOM FORD بتصميم خاص للمصمم Tom Ford، مع توقيع المصمم إلى أسفل إعدادات الكاميرة، وفلاش LED يأتي أسفل توقيع المصمم.

من جانب أخر لا تتضمن الشاشة أي نتوء أو ثقب للكاميرة الأمامية، لذا تشير التوقعات إلى أن OPPO X TOM FORD سيأتي بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الجزء الرمادي في الجهة الخلفية هو شاشة ثانوية تدعم تصوير السيلفي بالكاميرة الرئيسية.

ويضم الإطار الأيمن من الهاتف فتحة لشريحة SIM، والتي تظهر عند تمديد الشاشة، كما يأتي الهاتف بحلقات ذهبية لدعم تعليق الهاتف.

يذكر أن شركة Oppo لم تحدد حتى الآن موعد للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار، أيضاً لم تؤكد التسريبات على إنتقال هاتف OPPO X TOM FORD للتنفيذ والإنتاج الضخم، أو أن Oppo ستكتفي بهذا النموذج في تصميم الهواتف المميزة بالشاشة المنزلقة.

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