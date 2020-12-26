شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 معلومات عن القطع الصخرية التى تم جمعها من كويكب ريوجو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لقطات نشرتها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية عن بعض المواد الشبيهة بالفحم التى تم جمعها من سطح كويكب ريوجو العام الماضى، وقال الخبراء إن العينات، التى أعادتها مهمة هايابوسا 2 إلى الأرض، يبلغ قطرها 0.4 بوصة (1 سنتيمتر) وهى صلبة مثل الصخور، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن هذه الصخور كما يلى:
- تمت إعادة هذه الصخور من قبل مهمة هايابوسا 2.
- يبلغ حجم العينات 0.4 بوصة (1 سنتيمتر)، وهي عبارة عن حبيبات سوداء اللون وشبيهة بالرمال.
- تم جمع هذه الحبيبات بشكل منفصل بواسطة المركبة الفضائية فى مواقع مختلة.
- يعد ريوجو كويكب قريب من الأرض، قطره نحو 0.62 ميل (1 كيلومتر)، ويقع على بعد نحو 190 مليون ميل (أو 300 مليون كيلومتر) من كوكبنا.
- عقب مغادرة ريوجو في نوفمبر 2019، عاد مسبار Hayabusa2 إلى الأرض، حيث أسقط كبسولاته النموذجية في المناطق النائية الأسترالية قبل بضعة أسابيع، في 5 ديسمبر.
- تم جمع الشظايا الأكبر التي تم الكشف عنها اليوم في هبوط ثانٍ، وتم تخزينها في حجرة مختلفة على متن Hayabusa2.
- تم جمع هذه المجموعة الثانية من العينات، التي تم أخذها في يوليو 2019، بواسطة المركبة التي أسقطت مصادمًا أدى إلى تفجير المواد من تحت سطح الكويكب.
- يأمل الباحثون أن تساعد دراسة مجموعتي عينات الصخور من ريوجو في تسليط مزيد من الضوء على أصول الكويكب، وتاريخ النظام الشمسي الأوسع، مع توقع المزيد من التحليلات في العام الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: 8 معلومات عن القطع الصخرية التى تم جمعها من كويكب ريوجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.