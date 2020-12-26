شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 معلومات عن القطع الصخرية التى تم جمعها من كويكب ريوجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت لقطات نشرتها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية عن بعض المواد الشبيهة بالفحم التى تم جمعها من سطح كويكب ريوجو العام الماضى، وقال الخبراء إن العينات، التى أعادتها مهمة هايابوسا 2 إلى الأرض، يبلغ قطرها 0.4 بوصة (1 سنتيمتر) وهى صلبة مثل الصخور، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن هذه الصخور كما يلى:

- تمت إعادة هذه الصخور من قبل مهمة هايابوسا 2.

- يبلغ حجم العينات 0.4 بوصة (1 سنتيمتر)، وهي عبارة عن حبيبات سوداء اللون وشبيهة بالرمال.

- تم جمع هذه الحبيبات بشكل منفصل بواسطة المركبة الفضائية فى مواقع مختلة.

- يعد ريوجو كويكب قريب من الأرض، قطره نحو 0.62 ميل (1 كيلومتر)، ويقع على بعد نحو 190 مليون ميل (أو 300 مليون كيلومتر) من كوكبنا.

- عقب مغادرة ريوجو في نوفمبر 2019، عاد مسبار Hayabusa2 إلى الأرض، حيث أسقط كبسولاته النموذجية في المناطق النائية الأسترالية قبل بضعة أسابيع، في 5 ديسمبر.

- تم جمع الشظايا الأكبر التي تم الكشف عنها اليوم في هبوط ثانٍ، وتم تخزينها في حجرة مختلفة على متن Hayabusa2.

- تم جمع هذه المجموعة الثانية من العينات، التي تم أخذها في يوليو 2019، بواسطة المركبة التي أسقطت مصادمًا أدى إلى تفجير المواد من تحت سطح الكويكب.

- يأمل الباحثون أن تساعد دراسة مجموعتي عينات الصخور من ريوجو في تسليط مزيد من الضوء على أصول الكويكب، وتاريخ النظام الشمسي الأوسع، مع توقع المزيد من التحليلات في العام الجديد.