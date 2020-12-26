أوبو تعلن عن هاتف +Reno 5 Pro

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة أوبو عن هاتفها الأحدث +Reno 5 Pro، الذي يأتي بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.55 إنشات وبدقة 1080×2400 بكسل مع نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 ومعدل التحديث 90 هرتز و 1100 شمعة في المتر المربع الواحد للسطوع.

ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 865 ثماني النواة مع 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي المقترنة بـ 128 أو 256 جيجابايت من وحدة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1، على التوالي.

ولا يوجد دعم لبطاقة microSD، وهناك بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 65 واط بفضل تقنية Oppo SuperVOOC 2.0، كما يدعم الهاتف الشحن السلكي العكسي.

وتأتي الكاميرا الخلفية الرباعية بعدسة أساسة بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX766 مع فتحة f/1.8 و OIS، إلى جانب العدسة المقربة بدقة 13 ميجابكسل بفتحة f/2.4، وهناك عدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة f/2.2 وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة f/2.4، بينما يوجد في الجهة الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابيكسل.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى أندرويد 11 مع واجهة المستخدم ColorOS 11، ومكبرات الصوت الاستريو مع ضبط Dolby Atmos، ومستشعر الطيف اللوني، وقارئ بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة.

وتشمل خيارات الاتصال 5G و 4G LTE و Wi-Fi 6 و Bluetooth v5.2 و GPS/A-GPS و NFC ومنفذ USB من النوع C.

وتتضمن المستشعرات الموجودة مقياسًا للتسارع والإضاءة المحيطة ومستشعر درجة حرارة اللون والجيروسكوب ومقياس المغناطيسية ومستشعر القرب.

ويتوفر +Reno 5 Pro في الوقت الحالي في الصين فقط، وتبدأ الطلبات الأولية في 18 يناير، بينما تبدأ المبيعات الفعلية في 22 يناير.

وتباع نسخة 8/128 جيجابايت بسعر 610 دولار أمريكي، بينما تباع النسخة 12/256 جيجابايت بسعر 690 دولار أمريكي.