شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تنشر تقنية 5G لفحص فيروس كورونا فى المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدخلت كوريا الجنوبية تقنية الحوسبة المتنقلة (MEC) في مطار إنتشون الدولي لتشغيل نظام ذكاء اصطناعي (AI) والذى يقوم بفحص مرضى Covid-19 المحتملين في خطوة لتكثيف الإجراءات الوقائية ضد الوباء.

وبحسب موقع TOI الهند، قالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى البلاد إن النظام سيفحص الركاب بدون أقنعة أو الذين تظهر عليهم أعراض COVID-19، مثل ارتفاع درجة الحرارة، في قاعات الوصول والمغادرة للبوابة الرئيسية للبلاد، الواقعة غرب سيول، باستخدام الأكشاك الرقمية والمراقبة بالفيديو.

ويمكن للنظام أيضًا إرسال روبوتات مستقلة للتطهير، وقالت الوزارة إن النظام يشتمل على تقنية MEC، والتي تقلل زمن الوصول إلى الحد الأدنى عن طريق إرسال البيانات إلى مراكز البيانات الصغيرة القريبة، بدلاً من مركز البيانات المركزي، حسب وكالة أنباء يونهاب، وقامت شركة SK Telecom، أكبر شركة اتصالات لاسلكية في البلاد، بتركيب محطات قاعدية بموجة ملليمتر (mmWave) 5G في المطار لتشغيل الخدمة، والتي ستستخدم أيضًا شريحة AI الجديدة للشركة، SAPEON X220.

وفي حين أن مستخدمي 5G قد وصلوا إلى حوالي 10 ملايين مستخدم في كوريا الجنوبية منذ تسويقها لأحدث شبكة الجيل في أبريل من العام الماضي، فإن البلاد في المرحلة الأولى من طرح خدمات mmWave 5G التي تستفيد استفادة كاملة من السرعة العالية للشبكة وزمن الاستجابة المنخفض.

وتقوم شركة LG Uplus Corp المنافسة حاليًا باختبار mmWave 5G في معهد Kumoh الوطني للتكنولوجيا في Gumi، على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب سيول.