شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما يحتاجه جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيل لعبة Doom Eternal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة Doom Eternal واحدة من أبرز ألعاب إطلاق نار، تم تطويرها بواسطة id Software ونشرتها Bethesda Softworks، وفيما يلي الحد الأدنى ومتطلبات النظام الموصى بها لجهاز الكمبيوتر الخاص بك لتشغيل اللعبة. Doom Eternal: الحد الأدنى لتشغيل اللعبة على الكمبيوتر Doom Eternal: الحد الأدنى لتشغيل اللعبة على الكمبيوتر - نظام تشغيل Windows 7 64 بت على الأقل. -معالج Intel Core i5 (3.3 جيجا هرتز) أو AMD Ryzen 3 (3.1 جيجا هرتز) - ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت. - بطاقة رسومات Nvidia GeForce GTX 1050Ti (4 جيجابايت) أو GTX 1060 (3 جيجابايت) أو GTX 1650 (4 جيجابايت) أو AMD Radeon R9280 (3 جيجابايت) أو AMD Radeon R9290 (4 جيجابايت) أو RX 470 (4 جيجابايت) - مساحة التخزين المتاحة 50 جيجابايت. Doom Eternal: متطلبات النظام الموصى بها Doom Eternal: متطلبات النظام الموصى بها - نظام تشغيل Windows 10 بت 64. - معالج Intel Core i7-6700K أو أفضل أو معالج AMD Ryzen 7 1800X أو أفضل. -ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت - بطاقة رسومات Nvidia GeForce GTX 1060 (6 جيجابايت) أو GeForce 970 (4 جيجابايت) أو AMD RX 480 (8 جيجابايت). - مساحة متوفرة تبلغ 50 جيجابايت. ولعل الإصداران القياسى والفاخر من Doom Eternal متاحان حاليًا على Steam بخصم 67٪. العرض ساري حتى 5 يناير 2021، ويتضمن Doom Eternal Deluxe Edition حملة Doom Eternal للاعب الفردي وBattle mode وYear One Pass وDeluxe Edition.

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