شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث 1.06 لـCyberpunk 2077 جاء لإصلاح أعطال حفظ اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه على وحدة التحكم الآن، ستجد أن للعبة عدد أقل من الأعطال، بسبب تحسين إدارة الذاكرة واستقرارها، كما أن هناك شخصية تُدعى دوم دوم في اللعبة كانت تطلق النار بسرعة كبيرة، ولكن لن تختفي بعد الآن في منتصف المهمة.

كما عالجت الشركة منذ أيام الجدل حول حالة اللعبة غير المكتملة من خلال الوعد بتصحيحين كبيرين فى يناير وفبراير، لمعالجة أدائها الرهيب على PS4 و Xbox One على وجه الخصوص، لكنها قالت أيضًا إنها ستصدر تحديثات لإصلاح الأخطاء والأعطال بأسرع ما يمكن.

ووفقا لهذه التحديثات حصل المستخدمين على تصحيح 1.04 عالج مخاطر الصرع فى 11 ديسمبر، وتصحيح 1.05 في 18 ديسمبر الذى تعامل مع الكثير من الأخطاء، والآن هذا التصحيح 1.06.

وعلى الرغم من أن الشركة قد عرضت أن تمنح المبالغ المستردة للاعبين المحبطين، إلا أنه لا يبدو أن هذا القرار يؤثر على نجاح اللعبة بشكل عام، فباعت Cyberpunk 2077 أكثر من 13 مليون نسخة حتى مع احتساب هذه المبالغ المستردة.