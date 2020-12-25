شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستتعامل ناسا مع الاختبار النهائى لنظام الإطلاق الفضائى العملاق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي من المفترض أن تنطلق هذه المهمة النموذجية الأولى التي تدور حول القمر في أواخر عام 2021، لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على الاختبار الناجح فى الوقت المناسب لـ SLS، قبل أن ينقل الصاروخ إلى فلوريدا للبناء النهائى والإطلاق.

وتم إبطاء حملة الاختبار بسبب الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار كورونا وسلسلة من الأعاصير فى خليج المكسيك.

كما أنه فى وقت سابق من هذا الشهر، تمكن الفريق من تجاوز مشكلات المعدات الأرضية السابقة فى تحميل الوقود الدافع، وتجهيز خزانات الصواريخ بالكامل بـ700 ألف جالون (2.6 مليون لتر) من الأكسجين السائل والهيدروجين، لكن أعلى الرغم من أن المرحلة الأساسية "كانت تعمل بشكل جيد" مع تحميل الوقود وتجديده في مركز ستينيس الفضائي التابع لناسا في ميسيسيبي، انتهى الاختبار بشكل غير متوقع مبكرًا.

وكتب مسئولو ناسا في مدونة: "انتهى الاختبار قبل بضع دقائق من مدة العد التنازلي المخطط لها، المرحلة الأساسية وحامل الاختبار B-2 فى حالة ممتازة، ولا يبدو أنها مشكلة في الجهاز.. يقوم الفريق بتقييم البيانات من أجل تحديد السبب الدقيق للإغلاق المبكر".

بعد أن تستكمل وكالة ناسا هذا الأمر، ستخضع SLS بعد ذلك لاختبار، حيث سيتم إطلاق جميع محركات الصاروخ الأربعة في نفس الوقت للتأكد من أنها جاهزة للرحلات الفضائية.

لم تحدد الوكالة بدائل لخطة الاختبار هذه في حالة الحاجة إلى مزيد من العمل لإعداد SLS للرحلة، ولكن تواجه الوكالة على أي حال مشكلات أخرى خاصة بالتمويل لبرنامج نظام الهبوط البشري (HLS) في ميزانيتها المالية لعام 2021 البالغة 23.3 مليار دولار.