شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كواليس تكشفها SpaceX عن انفجار نموذج مركبة المريخ الأخير (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة SpaceX لقطات لنموذج مركبة المريخ SN8، وهو يقوم بمناورة هبوط بهلوانية وهبوط متحكم به قبل أن يصطدم بالأرض بعد حوالي ست دقائق من الإقلاع، حيث نتج عنه كرة نارية برتقالية ضخمة، وتخطط SpaceX لإرسال البشر إلى المريخ باستخدام مركبة فضائية من مرحلتين تتكون من Starship (قسم نقل الركاب) ومكبر الصواريخ Super Heavy.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان هذا أول نموذج أولي لمركبة المريخ Starship مجهز بمخروط الأنف وغطاء الجسم وثلاثة محركات، فإن SN8 - اختصار لـ "الرقم التسلسلي ثمانية" - هو أحدث نموذج أولي تم إطلاقه ومن المقرر أن يتبعه SN9، الذي تم طرحه على لوحة الإطلاق يوم الثلاثاء وسيتم إطلاقه في الأسابيع المقبلة.

نجح SN8 في الوصول إلى هدفه المتمثل في الوصول إلى ارتفاع 7.8 ميل (41000 قدم)، محلقًا فوق خليج المكسيك، ولكن بعد حوالي خمس دقائق، انقلبت بشكل جانبي كما هو مخطط لها وهبطت في هبوط حر إلى الطرف الجنوبي الشرقي لتكساس بالقرب من الحدود المكسيكية.

تم تصميم الانقلاب الجانبي، الذي أطلق عليه ماسك مناورة "تقلب البطن"، لتقليد التقنية التي ستستخدمها Starship عند العودة عبر الغلاف الجوي للأرض من الفضاء، والذى سيقلل من سرعة الهبوط مع اقترابها أرض.

فيما انفجر الصاروخ لحظة اصطدامه بالأرض بسبب سرعة الهبوط بدلا من تباطئها، ولم يترك وراءه سوى ما تبقى من مخروط مقدمة المركبة والحطام وسحابة من الدخان، حيث اشتعلت محركات رابتور نموذج مركبة المريخ SN8.

ومع ذلك شكر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX المصنعة للمركبة الفريق على هذا العمل، مؤكدا أنه أعطاه الكثير من المعلومات التي سيتم أخذها في الاعتبار في المرحلة المقبلة، وكان يبلغ طول النموذج الأولي المصنوع للمركبة من الفولاذ المقاوم للصدأ 160 قدمًا (50 مترًا) وقطره 30 قدمًا (9 أمتار).

كما أنه كان يطلق على ارتفاع يصل إلى ثمانية أميال (12.5 كيلومترًا)، وهو ما يقرب من 100 مرة أعلى من القفزات السابقة، ويلامس طبقة الستراتوسفير.

وكانت هذه "لقفزة'' حدثًا تاريخيًا لـ SpaceX، حيث لم تصل النماذج الأولية السابقة إلا إلى ارتفاع 500 قدم في الهواء، لكنها أثبتت أيضًا أنها الأكثر تدميراً بين النماذج الأخرى.

وقبل الإطلاق، كتب ماسك على موقع تويتر أن "الكثير من الأشياء يجب أن تسير على ما يرام" لكي تهبط على أرض صلبة، مضيفًا "هناك فرصة على الأرجح بنسبة الثلث لإكمال جميع أهداف المهمة".

اشتعلت محركات رابتور SN8 في النهاية، وأسقطت الصاروخ من جانبه في وضع مستقيم، ولكن عند هبوطها، اشتعلت النيران في المركبة وتمزقت، وتناثرت الأجزاء.

استغرقت الرحلة بأكملها ما يزيد قليلاً عن ست دقائق و40 ثانية، وتم تطوير مركبة الرفع الثقيل Starship ذات المرحلتين إلى المدار منذ عام 2012 وهي مصممة لخفض تكلفة الإطلاق من خلال كونها أكثر قابلية لإعادة الاستخدام.

شارك ماسك حماسه للإطلاق على تويتر في 9 ديسمبر، حيث كتب: "صعود ناجح.. التحول إلى خزانات الرأس والتحكم الدقيق في الرفرفة إلى نقطة الهبوط!".

وأضاف "كان ضغط خزان رأس الوقود منخفضًا أثناء احتراق الهبوط، مما تسبب في ارتفاع سرعة الهبوط، لكننا حصلنا على جميع البيانات التي نحتاجها، مبروك فريق سبيس إكس الجحيم نعم !!|

وفي وقت لاحق، شكر الرئيس التنفيذي جنوب تكساس على دعمها في تغريدة منفصلة ، تليها تغريدة أخرى تقول "المريخ ، ها نحن قادمون !!"