شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يتيح للمستخدم التنزه مع الأصدقاء افتراضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، أوضح إليا قائلاً إن فريق سكواد يأتى بفهم عميق لكيفية مشاركة الناس فى محادثات الصوت والفيديوهات التفاعلية وسيقومون بتسريع العمل لإعطاء الناس أدوات جديدة وخلاقة للبدء بالمحادثات والانضمام إليها عبر الخدمة.

ويعمل تويتر منذ فترة على استكشاف طرق ليتواصل الناس من خلالها فيما وراء التغريد التقليدى، وقد بدا ذلك واضحاً من خلال خاصية Fleets التي أطلقتها عالمياً في الآونة الأخيرة.

وجدير بالذكر أنه كان أخبر موقع تويتر فريق الرئيس المنتخب جو بايدن مؤخرا، أن متابعى الرئيس دونالد ترامب لن ينتقلوا إلى الحسابات الرسمية المخصصة للرئيس الجديد والبيت الأبيض فى يناير، وهو عكس ما حدث عند تولى ترامب الرئاسة، وتعنى هذه الخطوة أن حسابات إدارة بايدن ستبدأ بدون متابعين.