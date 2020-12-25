شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه نظام تشغيل Windows Core OS .. وكيف سيفيد مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن شركة مايكروسوفت تمتلك نظام التشغيل ويندوز 10 الذى يعد أشهر أنظمة تشغيل الكمبيوتر في الوقت الحالي، إلا أن الشركة تعمل على تطوير نظام تشغيل آخر وهو Windows Core OS، والذى يعد بمثابة نظام تشغيل شامل يمكنه العمل على مختلف الاجهزة.

نظام Windows Core OS

هو عبارة عن دمج لأكثر من مشروع مجرد من عناصره الأساسية تحت مسمى واحد Core OS، حيث من المنتظر أن يضم الكثير من التطبيقات المتطورة والمتوافقة فيما بينها من خلال أداة الشركة لإنشاء التطبيقات UWP التي ستساعد في تشكيل ميزات النظام الجديد ضمن واجهة محدثة كليا وحيوية قدر الإمكان.

مميزات Windows Core OS

تسعى شركة مايكروسوفت من خلال هذا النظام إلى التخلص من المشكلات المعروفة التي تُعاني منها وجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة من أي وقت مضى، كما يُخطط Core OS أيضًا إلى جعل التحديثات أسرع وأكثر سرية، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بالعمل كالمعتاد أثناء تحديث الجهاز في الخلفية.

كذلك فترغب مايكروسوفت في تطوير منتجاتها بسهولة أكبر الأمر الذي قد ينتج عنه انخفاض في الأسعار، كما أنها تريد تعزيز تجربة المستخدم قدر الإمكان، لذا سيساعد Windows Core OS في كل ذلك من خلال تقديم برنامج وبيئة ويندوز جديدتين تمامًا على الكمبيوتر الشخصي.