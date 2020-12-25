شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 معلومات من ناسا عن كويكب سيمر بالأرض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات مركز دراسات الأرض القريبة التابع لناسا، انه سيمر كويكب أكبر من تمثال الحرية بجوار الأرض في الساعة 8:20 مساءً بتوقيت جرينتش في يوم عيد الميلاد، وهذا الكويكب، هو المسمى 2014 SD224، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هناك 8 معلومات مهمة عن هذا الكويكب:

1- هذا الكويكب ليس خطيرا بالمرة، فإنه سيأتي ضمن 0.02019 وحدة فلكية، أو ما يقرب من 1.9 مليون ميل من سطح الأرض.

2- يبلغ قطر SD224 2014 ما بين 302 و 690 قدمًا (92 إلى 210 مترًا).

3- يمكن أن يكون حجمه أكثر من ضعف حجم تمثال الحرية (305 قدمًا).

4- سيسافر الكوكب بسرعة 10 كيلومترات في الثانية أو أكثر من 22000 ميل في الساعة، أي ما يقرب من 30 ضعف سرعة الصوت.

5- على الرغم من كونه أبعد بحوالي ثماني مرات عن القمر، إلا أن الكويكب مصنف على أنه كائن قريب من الأرض (NEO).

6- 2014 SD224 يقع على مسافة 1.9 مليون ميل، إلا أن هذا قريب نسبيًا من الناحية الفلكية.

7- تشكلت معظم الكويكبات الصخرية في النظام الشمسي الداخلي الأكثر دفئًا بين مداري المريخ والمشتري.

8- يُعزى الاهتمام العلمي بالكويكبات إلى حد كبير إلى وضعها باعتبارها البقايا المتبقية التي لم تتغير نسبيًا من عملية تكوين النظام الشمسي منذ حوالي 4.6 مليار سنة.

وجدير بالذكر أنه وفقًا لبيانات ناسا المتاحة للجمهور، تم اكتشاف 24629 كائنًا قريبًا من الأجسام القريبة من الأرض، وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 25000 جسم قريب من الأرض (NEOs) أكبر من 460 قدمًا (140 مترًا)، ووهناك أيضًا ما يقدر بـ 1000 من الأجسام القريبة من الأرض أكبر من 3280 قدمًا (كيلومتر واحد)، مما يبرز الحاجة إلى تتبع هذه الصخور الفضائية.