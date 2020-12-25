شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تطلق أقمارا صناعية جديدة العام المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دميترى لوسكوتوف، مدير شركة Glavkosmos التابعة لـ"روس كوسموس" الروسية، أن شركته تخطط لإطلاق أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء العام المقبل، وفى مقابلة صحفية حول الموضوع قال لوسكوتوف "تخطط شركتنا لتنفيذ عملية إطلاق واحدة على الأقل سيتم فيها إطلاق عدة أقمار صناعية فى آن واحد، وفى هذه العملية سيتم إطلاق أقمار أخرى مع قمر Meteor-M رقم 3-2 الروسى".

وأضاف "لا تزال خدماتنا التى تعتمد على صواريخ سويوز الروسية ووحدات التعجيل فريجات مطلوبة بين العملاء بالرغم من المنافسة الكبيرة فى مجال عمليات الإطلاق الفضائية، وأعتقد أننا سننفذ العام القادم عملية إطلاق واحدة على الأقل لحمولات مشتركة سترسل إلى مدارات الأرض".

وأشار لوسكوتوف إلى أن شركته نفذت العام الجارى عملية إطلاق تعتبر فريدة بالنسبة لها كونها أول عملية إطلاق تنفذها من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية، وفى هذه العملية أرسل إلى مدارات الأرض 15 قمرا صناعيا تابعة لستة بلدان، و4 أجهزة فضائية ساهم بتطويرها طلاب من جامعات روسية.

وكانت مصادر فى شركة Glavkosmos قد أشارت فى فبراير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق قمر صناعى روسى من نوع Meteor-M العام المقبل، ومن جهته أشار رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميترى روغوزين، إلى أن إطلاق هذا القمر من المفترض أن يتم فى الربع الثالث من عام 2021.