التسريبات مستمرة .. بعض مواصفات هواتف iPhone 13 القادمة

تشير معظم التقارير، إلى أن العملاق الأمريكي (Apple) ستقوم بإطلاق سلسلة هواتفها المقبلة (2021) مع أربعة طرز مختلفة، ستأتي على النحو التالي:-

iPhone 13 mini – مقاس 5.4 بوصة

iPhone 13 – 6.1 بوصة

iPhone 13 Pro – 6.1 بوصة

iPhone 13 Pro Max – 6.7 بوصة

تعمل الشركة على إطلاق جهازين “بأسعار معقولة” وطرازين متقدمين يتمتعان بتقنية كاميرا Cupertino’s من الدرجة الأولى.

على الرغم من ذلك، لا يوجد شيء ثابت – إذا فشل iPhone 12 Mini ، فيمكننا أن نرى Apple تتخلى عن 13 Mini ولكن الحقيقة الأكثر توقعًا هو إطلاق أربع طرز مختلفة.

على جانب آخر، توقع المحلل مينج تشي-كو، الذى يعد الأشهر فيما يتعلق بتسريبات شركة أبل، أن ترتفع إيرادات الشركة بنسبة 100%على أساس سنوى فى عام 2021 بسبب التغيير فى مكونات بطارية هاتف أيفون 13، وذكر كو فى تقريره الأحدث أن شركة Taiwan Career Technology ستعود إلى الصورة بوصفها موردًا رئيسيًا لمجموعة منتجات أبل بالكامل فى عام 2021، ويشمل ذلك هواتف أيفون 13 فى النصف الثانى من 2021، وسماعات الأذن أير بودز فى النصف الأول من العام المقبل، جنبا إلى جنب آيباد جديد مع شاشة من نوع mini LED سيُطلق فى الإطار الزمنى نفسه.

وتستخدم بطاريات أيفون 12 الحالى مزيجًا من الألواح اللينة والصلبة، لكن يُقال إن أيفون 13 سيتحول بالكامل إلى تقنية الألواح اللينة، إذ تحتوى بطاريات الألواح اللينة طبقات أقل مقارنةً ببطاريات الألواح الصلبة، وسيساعد هذا النوع الجديد من البطاريات فى توفير مساحة داخلية فى أجهزة أيفون، وبالتالى التقليل من تكلفة الإنتاج.

وتحتوى أجهزة أيفون للعام الحالى بطاريات أصغر قليلًا من هواتف أيفون 11 من العام الماضى، وبالنظر إلى استهلاك الطاقة الإضافى من مودم 5G عبر الهواتف الأربع، والشاشة الكبيرة لهاتف أيفون 12 برو، فإن أجهزة أيفون الجديدة لا تعمل جيدًا فيما يتعلق بالتحمل، لذا فإن أبل تبحث عن طرق لإطالة عمر البطارية مع جعل هواتف أيفون أنحف، حسب العربية.

وأشار موقع macrumors المعروف بتسريباته حول أجهزة آبل إلى أن المدون الشهير للتسريبات" Ming-Chi Kuo"، توقع أن شركة آبل ستطرح العام القادم 4 نماذج من هواتف آيفون هي: iPhone 13، و13 mini، و13 Pro، و13 Pro Max.

وما سيميز أفضل نموذجين من النماذج الأربعة المذكورة تبعا للمدون هو أن كاميراتها ستحتوي على عدسات مخصصة للتصوير الفائق العرض، كما ستتميز بفتحات عدسات بمقاس (f/2.4)، ما سيجعل الصور أكثر وضوحا وخصوصا تلك التي تلتقط في الليل أو ظروف الإضاءة المنخفصة.

كما أشارت بعض مواقع الإنترنت إلى أن أجهزة iPhone 13 ستحصل على شاشات AMOLED عالية الدقة ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومطورة بطريقة تساعد على ترشيد استهلاك بطارية الهاتف.

وتبعا للتوقعات فإن شركة Largan Precision قد تحصل على عقود لتصنيع 70% من حساسات الكاميرات التي ستركب في هواتف آيفون التي ستطلق العام القادم، علما بأنها قد صنعت نحو 50% من حساسات كاميرات هواتف iPhone 12.