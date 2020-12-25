شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية تشهد نموا.. والانخفاض 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العالم بيع أجهزة كمبيوتر مكتبية ولاب توب فى عام 2020 بمستوى لم نشهده منذ ظهور أيفون لأول مرة في عام 2007، فيما لا يزال المصنعين شهورًا بعيدًا عن تلبية الطلبات المعلقة، وذلك بحبس مسؤولين تنفيذيين ومحللين في صناعة الأجهزة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أدى التعلم والعمل عن بُعد إلى قلب سوق الكمبيوتر خلال جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى زيادة مبيعات الهواتف الذكية مع زيادة الاهتمام بالأجهزة الأكبر حجمًا، والتي أصبحت فكرة متأخرة لأجهزة أيفون وأندرويد على مدار العقد الماضي

وقال جريج بريندرغاست، رئيس Pan-America في شركة Acer Inc لتصنيع الأجهزة: "لقد تعرضت سلسلة التوريد بأكملها للتوتر بشكل لم يسبق له مثيل"، حيث تجاوزت الشحنات العالمية السنوية من أجهزة الكمبيوتر، وهو المصطلح الجماعي للصناعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، حوالي 300 مليون في عام 2008 وانخفضت مؤخرًا نحو 250 مليونًا.

ورغم أن قلة توقعوا عودة الظهور، لكن يتوقع بعض المحللين الآن إغلاق عام 2020 عند حوالي 300 مليون شحنة، بزيادة حوالي 15٪ عن العام الماضي، فيما تشهد الأجهزة اللوحية نموًا أسرع، فبحلول نهاية عام 2021، ستصل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية المثبتة إلى 1.77 مليار، ارتفاعًا من 1.64 مليار في عام 2019، وفقًا لشركة الأبحاث Canalys.

وقد ضغط فيروس كورونا على العائلات للتوسع من جهاز كمبيوتر واحد للمنزل إلى جهاز كمبيوتر لكل طالب أو لاعب فيديو أو عامل متجه إلى المنزل، ولتلبية الطلب المفاجئ، أضافت حفنة من كبار بائعي أجهزة الكمبيوتر في العالم مورديها، وأسرعت في الشحن وأخذت نماذج أفضل يتم إطلاقها العام المقبل.

وقال بريندرغاست إن شركة أيسر تستوعب تكلفة نقل أجهزة الكمبيوتر المحمولة مباشرة إلى عملائها في مجال التعليم، حيث تخلت عن القوارب والقطارات لقطع الشحن لمدة شهر، ولكن مع وجود خطوط التجميع في الخلف، يتعين على بعض العملاء الانتظار أربعة أشهر للحصول على الشحنات.

وقال محللون إنه من الصعب الحصول على المكونات بما في ذلك الشاشات والمعالجات حتى مع العديد من المصانع التي توقفت منذ فترة طويلة عن إيقاف الفيروسات، وأضافوا أن توقعات المبيعات لعام 2021 ستكون أعلى إن لم يكن تم حل مشاكل التوريد، فيما قال ريان ريث، نائب رئيس شركة المحلل IDC، إن أموال التحفيز الحكومية الإضافية للمدارس والشركات في العديد من البلدان قد تضيف إلى الأزمة حتى عام 2022.