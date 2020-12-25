شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بس آيفون.. "Apple Car" أول سيارة ذاتية القيادة من أبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير حديثة أن شركة أبل تمضى قدما فى تطوير سيارات ذاتية القيادة وتسعى لبدء إنتاج سيارات فى 2024 قد تضم تكنولوجيا فائقة التطور فى البطاريات، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه الخطوة فى هذا الفيديو..

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