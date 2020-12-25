شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 طرق لتنزيل الألعاب والتطبيقات بشكل أسرع على Xbox One والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند لعب Xbox One، ستحتاج إلى تنزيل الألعاب فى مكتبة الألعاب الخاصة بك قبل أن تتمكن من لعبها بالفعل، وتعد هذه عملية مباشرة نسبيًا، ولكن فى بعض الأحيان قد يستغرق تنزيل الألعاب بعض الوقت، خاصة إذا كانت اللعبة نفسها كبيرة وتتطلب الكثير من الذاكرة، ولحسن الحظ، هناك عدة طرق يمكنك من خلالها المساعدة فى تسريع جهاز Xbox One الخاص بك.

كيفية تنزيل الألعاب بشكل أسرع على Xbox One:

إذا كانت ألعابك تستغرق وقتًا طويلاً للتنزيل، فهناك طرق متعددة لزيادة سرعة التنزيل، ويمكن التعرف عليها كم يلى:

أغلق الألعاب والتطبيقات

يتيح لك Xbox One بشكل ملائم ممارسة ألعاب أخرى أو استخدام التطبيقات أثناء تنزيل اللعبة، ولكن هذا يؤدى أحيانًا إلى أن التنزيل يستغرق وقتًا أطول من المعتاد، وهذا ينطبق بشكل خاص على الألعاب الأخرى التى تستخدم الإنترنت.

إذا أغلقت أى ألعاب وتطبيقات أخرى أثناء تنزيل لعبتك، فسيتم تشغيل Xbox One بشكل أسرع، وكذلك التنزيل.

لإغلاق لعبة أو تطبيق، اضغط على زر Xbox، وحدد اللعبة أو التطبيق الذى تريده قريبًا فى الشريط الجانبى الأيسر، واضغط على زر القائمة (إنه الزر الذى يشبه ثلاثة خطوط أفقية). فى القائمة التى تظهر، حدد "إنهاء".

لا تضغط على اتصالك بالإنترنت

ربما لاحظت أن اتصال Wi-Fi الخاص بك يعمل بشكل أبطأ عندما تكون العديد من الأجهزة متصلة بشبكة Wi-Fi فى نفس الوقت، الأمر نفسه ينطبق على جهاز Xbox One الخاص بك.

إذا قمت بفصل الأجهزة الأخرى عن شبكة Wi-Fi الخاصة بك، مثل الهاتف أو الكمبيوتر المحمول، فسيؤدى ذلك إلى تقوية اتصال Wi-Fi لجهاز Xbox One الخاص بك ويسمح بسرعات تنزيل أسرع.

أعد تشغيل جهاز الراوتر الخاص بك

فى بعض الأحيان، لا ترتبط سرعات التنزيل بأى شيء مع جهاز Xbox One نفسه، ولها علاقة أكثر بجهاز الراوتر الإنترنت الخاص بك.

ويمكنك محاولة إعادة تشغيل جهاز التوجيه الخاص بك عن طريق فصله عن الحائط. انتظر بضع لحظات، ثم أعد توصيل الراوتر، يمكن أن يساعد ذلك فى الاتصال بالإنترنت وتحسين سرعة التنزيل الإجمالية.

استخدم كابل إيثرنت

إذا كان لديك كابل Ethernet، فلن تضطر إلى الاعتماد على اتصالات Wi-Fi المتقلبة لتحسين سرعات التنزيل لديك.

ما عليك سوى توصيل كابل Ethernet بجهاز الراوتر وجهاز Xbox One الخاص بك، وبمجرد توصيل كابل Ethernet ، سيكون اتصالك بالإنترنت أقوى ويجب أن تسرع التنزيلات بشكل كبير.

إذا فشل كل شيء آخر، يمكنك محاولة إعادة تشغيل وحدة التحكم Xbox One الخاصة بك فى محاولة لإزالة أى أخطاء طائشة أو عوائق قد تمنع اكتمال التنزيل.