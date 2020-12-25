أمطار وشبورة مائية ..الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المُقبلة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، وطقس شتوي يميل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري، ودرجات حرارة معتدلة على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وطقس دافئ على صعيد مصر في فترات النهار، وطقس بارد وشديد البرودة ليلًا.

وقال "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc" أن هذا الطقس جيد في هذه الفترة، ونعيش شتاء دافئ حتى الآن.

وأشار إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال هذه الفترة خاصة على الطرق المؤدية للقاهرة السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وتمتد لبعض مدن الصعيد، موضحا أن الشبورة تبدأ من بعد الفجر وتستمر حتى السابعة صباحًا.

وحذر شاهين المواطنين من الخروج من القاهرة والسفر قبل هذا الوقت لضمان زوال الشبورة المائية، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء الليل، مؤكدَا أن الأجواء مستقرة، وفرص سقوط الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد.