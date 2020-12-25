شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محطة الفضاء تحتوى على غرفة معادلة ضغط تجارية لأول مرة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزود محطة الفضاء الدولية الآن بقطعة جديدة لامعة من الأجهزة، حيث تم إرفاق أول غرفة معادلة ضغط تجارية تم إرسالها إلى المحطة، ويعد الهيكل الجديد عبارة عن غرفة معادلة الضغط مصممة لنقل الحمولات والمواد الأخرى من داخل المحطة إلى الخارج إلى فراغ الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، أنشأت Nanoracks الغرفة، وهى شركة فضائية مقرها هيوستن معروفة بتسهيل الوصول إلى الفضاء عبر صناديق البحث للتجارب العلمية أو ناشري الأقمار الصناعية الصغيرة، فإن غرفة معادلة الضغط التجارية ليست الأولى من نوعها فحسب، بل هي أيضًا أول قطعة كبيرة من أجهزة الفضاء شيدتها الشركة.

يبلغ حجم الغرفة 2000 رطل أي (907 كيلوجرامات) قطعة من المعدن، وقد تم تركيب غرفة معادلة الضغط داخل الصندوق غير المضغوط لمركبة الشحن الفضائية دراجون، على السطح الخارجي للمحطة يوم الاثنين (21 ديسمبر) وسيتم تشغيلها في وقت ما في أوائل عام 2021.

كما أنه بمجرد تنشيطها، سيتمكن رواد الفضاء من تخزين العناصر في غرفة معادلة الضغط عن طريق فتح فتحة داخل المحطة، وعندما يحين وقت النشر، سيقوموا بإغلاق الفتحة ثم يقوم المشغلون في مركز التحكم في مهمة ناسا في هيوستن باستخدام الذراع الروبوتية للمحطة لإزالة غرفة معادلة الضغط، ونشر الحمولة، ثم إعادة توصيل غرفة معادلة الضغط بالمنفذ نفسه.

وستوفر غرفة معادلة الضغط Bishop خيارات إضافية للحمولات الكبيرة، فإنها مصممة للاستخدام 10 مرات في السنة لمدة 10 سنوات، ويمكنها نشر حمولات كبيرة مثل الثلاجة، في حين أن غرفة معادلة الضغط اليابانية الموجودة بالمحطة مقصورة على حمولات لا تزيد عن فرن الميكروويف.

قال بروك هاو من Nanoracks: "نحن أكبر بخمس مرات من غرفة معادلة الضغط اليابانية"، مضيفا: "يمكننا وضع حمولات لا تزيد عن فرن الميكروويف من خلال غرفة معادلة الضغط اليابانية، ولكن الآن يمكننا القيام بأشياء أكبر بكثير من خلال غرفتنا الجديدة".

ستكون وكالات مثل وكالة ناسا واحدة من العديد من العملاء الذين سيدفعون مقابل استخدام غرفة معادلة الضغط، وحتى الآن، عقد Nanoracks عقودًا مع وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وشركة يابانية تسمى GITAI لاستخدام غرفة معادلة الضغط.