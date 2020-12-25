شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول ولاية أمريكية تحظر التعرف على الوجه فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، فهذه الحالة الأولى التي يمنع الاستخدام فيها بالمدارس، وسيتعاون مكتب تكنولوجيا المعلومات بالولاية مع إدارة التعليم لتحديد كيفية تأثير التكنولوجيا على الخصوصية والحريات المدنية للطلاب، مع مدخلات من أولياء الأمور والمعلمين.

وتهتم الدولة بكل من استخدام البيانات، وكذلك احتمال تحيز التعرف على الوجه الذي يخطئ في التعرف على النساء والأطفال والأشخاص ذوى البشرة الداكنة.

وجاء القانون الذى يسن الحظر بعد أن تعرضت مدرسة Lockport City School District لانتقادات لاستخدامها التعرف على الوجه فى جميع مؤسسات K-12.

كان من المفترض أن تكتشف بسرعة مرتكبي الجرائم الجنسية، أو الموظفين غير المصرح لهم أو التهديدات المحتملة الأخرى، لكن المعارضين رأوا أنها هجوم على الخصوصية والحرية التي تستخدم الأطفال كعينة اختبار، خاصة أنه يمكن استخدامها لمعاقبة الأطفال على الانتهاكات البسيطة، على سبيل المثال.

ومن السهل نسبيًا على نيويورك تعليق الاستخدام أثناء الوباء، عندما يضطر الطلاب في كثير من الأحيان إلى ارتداء الأقنعة أو التعلم في المنزل، ومع ذلك، قد يشكل هذا سابقة تؤدي إلى حظر أو تقييد التعرف على الوجه في المدارس، حتى عندما يكون استئناف الفصول العادية آمنًا.