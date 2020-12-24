تكنولوجيا: تحديث Telegram الجديد قد يجلب محادثات صوتية وإعلانات للقنوات والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Telegram عن اثنان من التحديثات الجديدة لنظامها الأساسي؛ الأول هو تحديث تطبيق جديد يضيف ميزة تسمى غرفة المحادثات الصوتية، والثاني هو تغيير قادم على النظام الأساسي حيث سيبدأ التطبيق في القنوات متعددة الأشخاص كوسيلة لتوليد الإيرادات والحفاظ على خدمة الرسائل المجانية الخاصة بهم.

فيقترب التطبيق الآن من 500 مليون مستخدم نشط، وهو عدد هائل من المستخدمين لخدمة مجانية تمامًا لمستخدميها. ويتوقع مطورو تيليجرام الآن أن يصل هذا الرقم قريبًا إلى مليار وأن الحفاظ على الخدمة بشكل مجاني تمامًا حاليًا سيكون صعبًا للغاية.

لذلك أعلنت الشركة أنها ستبدأ في استخدام منصة الإعلانات الخاصة بها، لتظهر في قنوات ومجموعات تيليجرام الخاصة بها، وتعد بالقيام بذلك بطريقة مناسبة لتستمر في احترام خصوصية المستخدم وتكون سهلة الاستخدام.

سيقدم المطورون أيضًا بعض الميزات المتميزة لفرق العمل ومستخدميهم المتميزين، حيث ستتطلب هذه الميزات المزيد من الموارد. وبالنسبة للمستخدمين العاديين، وعدت الشركة أيضًا بالحفاظ على جميع الميزات المجانية حاليًا للأبد.

المصدر

اعلان





