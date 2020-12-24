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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لكشف النقاب عن سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية في حدث الشركة القادم خلال شهر يناير، واليوم تكشف أحدث التسريبات عن قدرة البطارية وسعر السماعة اللاسلكية قبل الإعلان الرسمي.
لم تكشف العملاق الكوري عن تفاصيل الإصدار القادم من سماعات الشركة اللاسلكية الذي ينطلق بعنوان Galaxy Buds Pro، إلا أن أحدث التسريبات كشفت عن سعر Buds Pro الذي يصل إلى 229 يورو في السوق الأوروبي.
كما كشفت الملصقات الترويجية لسماعة Galaxy Buds Pro في الولايات المتحدة عن سعر السماعة اللاسلكية الذي يصل إلى 199 دولار.
أيضاً توضح التسريبات أن سماعة Galaxy Buds Pro تأتي بمكبرات مميزة بإتجاهات ثنائية، كما تتضمن 3 من الميكروفونات المدمجة، أيضاً تأتي سماعة Buds Pro بمعايير IPX7، مع دعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.
كما توضح التسريبات المصورة أن سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية تدعم عمر شحن يصل إلى 8 ساعات من التشغيل، و4.5 من التحدث في المكالمات.
أيضاً تقدم الحافظة عمر شحن 15 ساعة من الشحن للتحدث في المكالمات، و 28 ساعة تشغيل الموسيقى، كما تتضمن Galaxy Buds Pro مكبر صوت 6.5 مم، كما تدعم صوت تكيفي وفقاً لمحيط المستخدم، ومن المقرر أن تنطلق بألوان الأسود، الفضي وأيضاً البنفسجي.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن تفاصيل قدرة البطارية وسعر سماعة Galaxy Buds Pro المرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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