شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن للأقمار الصناعية رؤية أرقام السيارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ميلانا إليردوفا، المدير العام لشركة Terra Tech، أن الأجهزة الفضائية بما فيها الأحدث، غير قادرة على التعرف على رقم السيارة، حيث قالت إليردوفا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "أفضل دقة تمتاز بها الأجهزة الفضائية التي ستطلق عام 2021 ضمن مشروع Legion الذي تنفذه شركة Maxar، ستعادل 29 سنتمترا في البكسل".

وفقا لما ذكره موقع "RT"، مع ذلك بهذه الدقة لا يمكن التعرف على رقم السيارة، لكن يمكن التعرف على نوع السيارة وأشجار فردية وأماكن تجمع الناس فى الساحات والشواطئ".

وتشير المتحدثة إلى أنه بفضل أفلام هوليوود، انتشرت أسطورة إمكانية الأجهزة الفضائية في التعرف على لوحات السيارات ونوعها وحتى قراءة النصوص المنشورة في الصحف وغير ذلك، في جميع الظروف من الفضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن Terra Tech شركة تابعة لشركة النظم الفضائية Russian Space Systems، ومهمتها تقديم خدمات التصوير الجوى والفضائي لمؤسسة "روس كوسموس".