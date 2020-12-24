تكنولوجيا: BOE تنجح في تخطي معايير ابل لتوريد شاشات OLED سلسلة IPHONE 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نجحت شركة BOE في تخطي معايير شركة ابل لتوريد شاشات OLED لسلسلة IPHONE 12، حيث تبدأ BOE في توريد الشاشات خلال الشهر المقبل.

حاولت شركة BOE ابل عدة مرات للدخول في سلاسل توريد ابل، إلا أن BOE فشلت لعدة مرات في الإرتقاء لمعايير ابل في شاشات OLED، واليوم تنجح الشركة بالفعل بعد اثنان من المحاولات السابقة.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة اليوم عبر تقرير نشر في الصين، حيث تبدأ الشركة في توريد الشاشات خلال هذا الشهر، رغم أن محاولة BOE السابقة كانت خلال الشهر الماضي، حيث أشارت التوقعات إلى أن BOE Display ستنتظر حتى النصف الأول من 2021 للمحاولة من جديد.

من جانب أحر إرتفع عدد موردي ابل لشاشات OLED بعد إنضمام BOE Display إلى ثلاثة موردين، حيث يشمل موردي ابل أيضاً كلاً من Samsung Display التي انضمت خلال 2017 وLG التي انضمت لسلسلة موردي ابل في 2019.

أيضاً تسعى ابل لتعزيز سلاسل توريد الشركة، حيث تستعد سامسونج لتوريد 130 مليون وحدة من شاشات OLED لهواتف الأيفون في 2021، بينما تقدم BOE عدد 10 مليون وحدة من شاشات OLED، وتقدم LG عدد 40 مليون وحدة.

كما تعد شحنات BOE من شاشات OLED التي تقدم لابل خلال 2021 أعلى من توقعات محللي السوق، إلا أن Chang Cheng أشار في معرض معرض Mianyang أن شحنات شاشات OLED المرنة سترتفع إلى نسبة 40% من السوق بحلول عام 2024.

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