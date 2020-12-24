شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو الإنترنت أجروا تريليون دقيقة من مكالمات الفيديو خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن خدمتى الفيديو Google Duo و Google Meet استضافتا أكثر من تريليون دقيقة من المكالمات على مستوى العالم، تزامنا مع اعتماد العالم على خدمات الفيديو بسبب فيروس كورونا.

وفى عام 2020، أضافت جوجل علامة تبويب Meet فى Gmail بحيث يمكن للأشخاص بضغطة واحدة الانتقال من بريد إلكترونى إلى مكالمة فيديو، وقال Dave Citron ، مدير إدارة المنتجات أن Google Duo و Google Meet: "لقد جلبنا أيضًا Meet إلى Nest Hub Max و Chromecast لمساعدة الأشخاص على النهوض والتحرك وإجراء مكالمات بدون استخدام اليدين فى المنزل".

تم إنشاء Google Meet و Google Duo مع التركيز على الخصوصية والأمان، للحفاظ على أمان مكالماتك واجتماعاتك وخصوصية معلوماتك، كما تجاوز تطبيق جوجل نحو 100 مليون مستخدم يوميًا وأرقام المستخدمين اليومية، كما بلغت ذروة استخدامه ووصل إلى 235 مليون فى الربع الثالث من هذا العام، وفقًا لبى بى سي.

فى ذروة Covid-19 فى أبريل ومايو، أضافت خدمة المؤتمرات عبر الهاتف Google Meet حوالى ثلاثة ملايين مستخدم يوميًا، وقال الرئيس التنفيذى للشركة ساندر بيتشاى أن الشركة شهدت زيادة بمقدار 30 ضعفًا فى الاستخدام منذ يناير.

جدير بالذكر أعلنت شركة جوجل إنه يمكن للمستخدمين الاعتماد على حسابات Gmail ، لإجراء مكالمات فيديو عبر Meet غير محدودة حتى 31 مارس ،2021 حتى تتمكن العائلات من الاستمتاع بالعطلات دون انقطاع.