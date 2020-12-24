شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ملصقات الخصوصية الجديدة من أبل وكيف تؤثر على التطبيقات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل عن إطلاق ميزة ملصقات الخصوصية الجديدة بمتجرها للتطبيقات، وطلبت الشركة من المطورين توفير معلومات لملصقات الخصوصية بتطبيقاتهم، التي قالت إنها ستتوفر اعتبارًا من 8 ديسمبر للمستخدمين، وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن هذه الميزة الجديدة:

ما هى ملصقات الخصوصية؟

هى ملصقات صممت حتى يتمكن مستخدمى تطبيقات أبل على فهم ممارسات الخصوصية لأى تطبيق قبل تنزيله فى نموذج سهل القراءة، يشبه إلى حد ما "ملصق التغذية" الذى نراه عند التسوق فى السوبر ماركت، الذي يسرد المكونات ومحتوى السعرات الحرارية داخل الأطعمة، إذ تمنحك ملصقات الخصوصية فكرة أفضل عما يجري داخل التطبيق قبل تنزيله من App Store أو Mac App Store.

ماذا تعنى ملصقات الخصوصية لمطورى التطبيقات وأولئك الذين يرسلون تطبيقًا إلى متجر تطبيقات أبل؟

طلبت أبل معلومات خصوصية جديدة سهلة من مطورى التطبيقات حتى يتمكن الأشخاص من فهم كيفية جمع التطبيقات لبياناتهم واستخدامها بشكل أفضل، وسيتمكن المستخدمون من التعرف على بعض أنواع البيانات التى تجمعها التطبيقات، وما إذا كانت المعلومات تستخدم لتتبعهم أو مرتبطة بهويتهم أو أجهزتهم.

وتعد ملصقات الخصوصية خطوة تختلف عن محاولة المستخدمين العثور على معلومات حول التتبع فى سياسات الخصوصية، والتى تعرف الشركة أن معظم الناس لا يقرأونها، لأنها معقدة ويصعب فهمها.

ما هى المعلومات التى يجب على المطورين تقديمها؟

هناك فئتان رئيسيتان: البيانات المرتبطة بالمستخدم والبيانات المستخدمة لتتبع المستخدم، فالبيانات المستخدمة لتتبع المستخدم سوف تحتاج إلى فهم وتقديم أى بيانات تُستخدم لتتبع المستخدم، ويتضمن ذلك أشياء مثل معلومات الاتصال والموقع والمعرفات. يرتبط هذا أيضًا بالتطبيقات والمواقع الأخرى.

أما البيانات المرتبطة بالمستخدم والتى ستحتاج إلى فهم وتقديم معلومات حول كيفية ربط بياناتهم بحساباتهم أو أجهزتهم أو هويتهم. قد تكون هذه أشياء مثل المعلومات المالية والموقع والمشتريات وسجل التصفح.

صفحة منتج التطبيق

فى صفحة منتج كل تطبيق، سيتم عرض "تسمية الخصوصية" بوضوح للمستخدمين الذين يمكنهم التعرف على أنواع البيانات التى قد يجمعها التطبيق، وما إذا كانت المعلومات تُستخدم لتتبعها أو مرتبطة بهويتهم أو أجهزتهم.

يمكنك التفكير فى "ملصقات الخصوصية" الجديدة هذه كطريقة لتصفية سياسة الخصوصية للمستخدم فى نموذج يسهل قراءته.

إذاً ماذا يعنى هذا لتطبيقاتى والمطورين؟

ستمكنك هذه الملصقات من فهم ماذا وكيف ولماذا يجمع تطبيق بيانات المستخدمين، ويمكن أن يتراوح هذا من كيفية ربط البيانات بأطراف ثالثة، إلى البيانات المستخدمة لتتبع المستخدم، وسيكون تحديد كيفية ارتباط تطبيقك وتفاعله مع الأطراف الثالثة أمرًا أساسيًا.

من منظور تجارى، إذا رأى المستخدم أن تطبيق ما يخطط لتتبع وجمع بياناته الشخصية، فقد لا يرغب فى تنزيل هذا التطبيق، لذا سيتوجب على المطورين تصميم تطبيقاتهم بشكل مختلف أو البحث عن طرق لتقليل تتبع البيانات وجمعها.