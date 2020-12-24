شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تسمح بمشاركة صخور القمر وإرسال بعضها هدايا دبلوماسية مع دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الصين العينات القمرية التى جمعتها مهمة Chang'e 5، ويجرى العمل الآن لنقل المواد إلى المختبر من أجل العلم وللتشارك مع الدول الأخرى، حيث كان هبوط كبسولة Chang'e 5 بمنجوليا فى 16 ديسمبر الماضى، إعلانا بنهاية المهمة التى استغرقت 23 يومًا، ثم تم نقل الكبسولة، التى لا تزال تحتوى على العينات التى تم جمعها، جواً إلى بكين.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، تم تسليم المواد القمرية الثمينة للمعالجة والتحليل والتخزين فى منشأة مصممة خصيصًا تابعة لأكاديمية العلوم الصينية، وتم العثور على العينات التي تم جمعها، التى تزن 3.81 رطل (1.731 كجم) إجمالاً.

وقال وو يان هوا، نائب مدير إدارة الفضاء الوطنية الصينية، فى نفس المؤتمر الصحفى، إنه سيكون هناك ثلاثة استخدامات رئيسية للعينات: العلوم والتوعية العامة ومشاركة العينات مع دول أخرى وعلماء حول العالم.

وأضاف وو أن جزءًا من العينات قد يستخدم أيضًا كهدايا دبلوماسية وفقًا للسوابق التي عرفت بها الولايات المتحدة وروسيا.

ولدى سؤاله عما إذا كان ستتم مشاركة العينات مع وكالة ناسا، أجاب وو أن "الحكومة الصينية مستعدة لمشاركة عينات القمر بما فى ذلك البيانات ذات الصلة مع جميع المؤسسات ذات التفكير المماثل من البلدان الأخرى"، لكن مسألة التعاون مع ناسا تعتمد على سياسة الولايات المتحدة.

وكانت جمعت مركبة الهبوط على القمر Chang'e 5 الصينية المواد عبر مثقاب وذراع آلية على سطح القمر.

وتمثلت الخطة فى حفر حفرة بعمق 6.6 قدم (2 متر) لجمع 1.1 رطل (500 جرام) من المواد، مع استحواذ المغرفة على 3.3 رطل (1.5 كجم).

فيما قال هو هاو، كبير مصممي المرحلة الثالثة من برنامج استكشاف القمر الصيني CCTV: "بينما بدأ المسبار الحفر هناك، أظهر مخطط صدى الرادار أن هناك عدة طبقات من الألواح أسفل موقع الهبوط، لذلك لم نتمكن من النزول أكثر عندما وصلنا إلى عمق حوالي متر واحد، ويمكن أن نواجه مخاطر أكبر وتجاوز الوقت إذا لم نتوقف على الفور".

ومن المتوقع أن يكون هذا هو سبب كون العينات التي تم جمعها أقل من 4.4 رطل (2 كجم) المخطط لها، كما أنه بعد ذلك، ابتكر العلماء عملية خاصة لمنع تلوث العينات بالجسيمات الموجودة على الأرض.