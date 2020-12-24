تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف Reno5 Pro PLus برقاقة معالج Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo رسمياً عن هاتف Reno5 Pro PLus الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 865، وشاشة OLED بمعدل تحديث 90Hz وسعر يبدأ من 612 دولار.

يتميز هاتف Reno5 Pro PLus بشاشة OLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، وسرعة لمس 180Hz، كما تشغل الشاشة نسبة 92.10% من إطار الهاتف.

كما يأتي هاتف Reno5 Pro PLus برقاقة معالج Snapdragon 865، مع نظام تبريد سائل، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وواجهة ColorOS 11.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.

أيضاً يعد هاتف Reno5 Pro PLus أول هاتف يأتي بمستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، والذي يقدم حجم بيكسل 1.0μm، ويدعم تقنية DOL-HDR، وتسجيل فيديو HDR في الوقت الفعلي، مع دعم التركيز التلقائي السريع في تسجيل الفيديو.

أيضاً يأتي الهاتف بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، وتكبير hybrid حتى 5 مرات، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

كما قدمت Oppo الإصدار الخاص من الهاتف OPPO Reno5 Pro Artist، الذي صمم بالتعاون مع Joshua Vides، ومن المقرر أن ينطلق الإصدار الرئيسي من الهاتف بسعر 612 دولار، بينما يأتي الإصدار الخاص بسعر 688 دولار.

المصدر

اعلان





