تكنولوجيا: هاتف Honor V40 ينطلق في 12 من يناير بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Honor V40، حيث تدعم السلسلة الجديدة معدل تحديث 120Hz.

أكدت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo اليوم على خطط شركة Honor لإطلاق سلسلة Honor V40 في حدث يعقد في 12 من يناير، كما نشرت صورة توضح لقطة لشاشة هاتف Honor V40 في الألعاب بمعدل تحديث 120 إطار لكل ثانية.

ولقد أوضحت التسريبات أن هاتف Honor V40 يعرف الآن برمز YORK، ولقد جاء الهاتف في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم YOK-AN10، حيث يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع 66W، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus.

أيضاً رصدت تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد لهاتف V40، حيث يأتي الهاتف بتصميم منحني في الشاشة مع فتحة مزدوجة في الشاشة للكاميرة الأمامية.

بينما تتميز الكاميرة الخلفية بتصميم دائري مع إعدادات رباعية، كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

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