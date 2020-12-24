شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الخصوصية المنتظرة من أبل تصل لعدد من مستخدمى الآيفون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت ميزة خصوصية أبل، التى تتطلب من مطورى التطبيقات طلب الأذن من المستخدمين لتتبعهم عبر مواقع الويب والتطبيقات لدى عدد من المستخدمين، فوفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، ظهرت رسالة سريعة تطلب من مستخدمى هواتف آيفون السماح أو رفض التتبع.

ووفقا للتقرير بدأ ظهور هذه الرسالة الخاصة بالسماح بالتتبع أو رفضه فى الإصدار التجريبى الأول من iOS 14.4 الأسبوع الماضى، لكن اعتبارًا من الآن، يظهر طلب الإذن لعدد من التطبيقات المحدودة، قائلاً إن التطبيق كان يطلب الإذن لتتبع نشاطك عبر تطبيقات ومواقع الشركات الأخرى، إلا أن تقرير صادر عن 9to5Mac زعم أن النافذة المنبثقة قد تم رصدها على iOS 14.3 وكذلك iOS 14.2.

وقال تقرير 9to5Mac إن هذا قد يعنى أنه تغيير من جانب الخادم تعمل شركة أبل على تنفيذه، أو أن بعض المطورين قد بدأوا فى تطبيق الميزة قبل الإصدار رسمى.

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، كان من المفترض أن يتم تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة من أبل التى تتطلب من المطورين طلب الإذن قبل أن يتمكنوا من تتبع المستخدمين لتقديم إعلانات مخصصة مع طرح نظام iOS 14 نفسه، ولكن تم تأخيره من أجل منحهم المزيد من الوقت.