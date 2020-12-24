شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع 13 مليون نسخة من لعبة Cyberpunk 2077 خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الجدل المحيط بلعبة Cyberpunk 2077 إلا أنها استطاعت تحقيق نجاح كبير، إذ كشف المحلل دانيال أحمد أن الشركة المطورة للعبة CD Projekt Red باعت نحو 13 مليون نسخة من اللعبة عبر قنوات التوزيع الرقمية والمادية اعتبارًا، كما وصل الطلب المسبق على اللعبة إلى 8 ملايين قبل إطلاقها.

وحققت Cyberpunk 2077 إيرادات تزيد عن 780 مليون دولار تقريبًا فى أول 10 أيام من توفرها، مما يجعلها تتفوق على ألعاب مثل Red Dead Redemption 2 التى وصلت إيراداتها لنحو 725 مليون دولار خلال أول عطلة نهاية أسبوع من توفرها، بينما حققتCall of Duty: Modern Warfare نحو 600 مليون دولار فى الأيام الثلاثة الأولى لها.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، عادةً لا تكون شركات الألعاب صريحة بشأن مشاركة المبيعات ما لم تكن اللعبة تعمل بشكل جيد، لكن فى حالة Cyberpunk 2077، هناك دافع آخر يحركها، إذ قالت الشركة: "قرر مجلس الإدارة الكشف عن المعلومات المذكورة أعلاه فى شكل تقرير حالى بسبب تأثيرها المحتمل على القرارات المتعلقة بالاستثمار".

وبعد وقت قصير من سحب Sony اللعبة من PSN انخفض سهم CD Projekt Red بنحو 22 فى المئة، ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للشركة بمقدار 1.8 مليار دولار، وقد تعافت إلى حد ما منذ ذلك الحين لكن ذلك لم يمنع المستثمرين من النظر فى الدعاوى القضائية المحتملة.