علي بابا تواجه تحقيقًا لمكافحة الاحتكار

دبي - يزن راشد - قال المنظمون الصينيون اليوم الخميس: إن الصين بدأت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد مجموعة علي بابا، وستستدعى فرع شركة Ant Group التابعة لشركة التكنولوجيا العملاقة للاجتماع في الأيام المقبلة، في أحدث ضربة لإمبراطورية (جاك ما) Jack Ma للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.

ويأتي التحقيق بصفته جزء من الحملة المتسارعة ضد السلوك المضاد للمنافسة في مجال الإنترنت في الصين، والنكسة الأحدث لجاك ما، المدرس السابق البالغ من العمر 56 عامًا الذي أسس علي بابا وأصبح رجل الأعمال الأشهر في الصين.

وجاء التحقيق بعد تعليق الصين في الشهر الماضي للاكتتاب العام الأولي المزمع لشركة Ant Group بقيمة 37 مليار دولار، الذي كان في طريقه ليكون الأكبر في العالم، قبل يومين فقط من بدء تداول الأسهم في شنغهاي وهونج كونج.

وفي افتتاحية شديدة اللهجة، قالت صحيفة People’s Daily التابعة للحزب الشيوعي الحاكم: إذا تم التسامح مع الاحتكار، وسُمح للشركات بالتوسع بطريقة غير منظمة، فلن تتطور الصناعة بطريقة صحية ومستدامة.

وحذر المنظمون علي بابا بشأن ما يسمى بممارسة اختيار واحد من اثنين، التي يُطلب بموجبها من التجار توقيع اتفاقيات تعاون حصرية تمنعهم من تقديم المنتجات عبر المنصات المنافسة.

وقالت الإدارة الصينية لتنظيم السوق SAMR اليوم الخميس: إنها بدأت تحقيقًا بهذه الممارسة.

ومن المقرر أن يجتمع المنظمون الماليون أيضًا مع Ant Group، الذراع المالية لمجموعة علي بابا، في الأيام المقبلة، وذلك وفقًا لبيان منفصل صادر عن بنك الشعب الصيني اليوم الخميس.

وقال البيان: إن الاجتماع سيوجه Ant Group لتنفيذ الرقابة المالية والمنافسة العادلة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين.

وقالت Ant Group: إنها تلقت إشعارًا من المنظمين وستمتثل لجميع المتطلبات التنظيمية، فيما قالت علي بابا: إنها ستتعاون مع التحقيق وإن عملياتها ظلت طبيعية.

وتراقب الأسواق العالمية التحقيق لمعرفة هل التحركات ذات دوافع سياسية، وهل الجهات التنظيمية تستهدف الاحتكارات الخاصة وليس الاحتكارات الحكومية.

وظل (جاك ما) بعيدًا عن أعين الجمهور منذ أواخر شهر أكتوبر عندما انتقد النظام التنظيمي في الصين، واتهمه بقمع الابتكار في خطاب أزعج المسؤولين وأطلق سلسلة من الأحداث التي أدت إلى تعليق الاكتتاب العام لشركة Ant Group.

وبعد سنوات من التعامل غير المباشر مع التجارة الإلكترونية، أوضحت بكين نواياها المتعلقة بمكافحة الاحتكار.

وأصدرت في الشهر الماضي مسودة قواعد تهدف إلى منع السلوك الاحتكاري لشركات الإنترنت، وتعهد المكتب السياسي هذا الشهر بتعزيز جهود مكافحة الاحتكار في عام 2021 وكبح جماح التوسع غير المنضبط لرأس المال.

كما حذرت الصين عمالقة الإنترنت هذا الشهر للاستعداد لمزيد من التدقيق، حيث فرضت غرامات وأعلنت عن تحقيقات في عمليات اندماج تشمل علي بابا وتينسنت.

وتمتعت شركات الإنترنت الصينية لسنوات بنمو غير مسبوق، وأرسلت التحركات التنظيمية الأحدث رسالة واضحة مفادها أن الوقت الذهبي للعديد من تلك الشركات قد انتهى وأنه لا توجد شركة في الصين يمكن أن تكون أكبر من أن تفشل.

